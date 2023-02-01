مؤتمر البجا المكتب القيادي يهنئ ويناشد

شهد العام المنصرم تصعيدا للنضال والمواجهات، شهد الدماء والدموع والقتل والسحل. شهد ارتالا من الشهداء الذين اصروا علي التمسك بشعارات الثورة حتي يتحقق النصر. تكلل هذا النضال بإجبار قادة العسكر لاستعدادهم للذهاب الي الثكنات وتكوين حكومة مدينة. هذا في حد ذاته انجاز كبير لا يمكن الاستهجان به. الثورة هي تراكمات إنجازات، ولا تتحقق بضربة واحدة. ينص الاتفاق على عودة الجيش الي ثكناته وإنشاء نظام ديمقراطي وتعيين رئيس وزراء بصلاحيات واسعة من قبل قوى الثورة الموقعة على الاتفاق الإطاري. لا يعني القبول بالاطاري باي حال من الأحوال الخنوع والاستسلام. بل يدعونا الي تصعيد النضال لتحقيق المزيد من الإنجازات. المكتب القيادي يهنئ الثوار بهذا الإنجاز ويدعو للتمسك به مع الإصرار علي التصعيد والمواجهات متي ما استدعت الضرورة. شهد العام الماضي تصعيدا لنبرات العنصرية والاقتتال وخاصة في الشرق ودارفور، مهدت له قوي الشر من أنصار النظام البائد. يدين المكتب القيادي أي حراك من هذا القبيل. يدين حرق القري في دارفور والعنف غير المبرر ضد سكانها الامنين. وعلي ارض الواقع فشل اتفاق جوبا نهائيا في تحقيق أي سلام. شهد عام الماضي انفلات أمنى شمل حتى المدن الكبري شاركت فيه مختلف مليشيات الحركات المسلحة. يناشد المكتب القيادي الي سحب كافة المليشيات والجيوش من المدن وان تعسكر على حدود البلد طالما مسؤوليتها هي حماية الحدود. شهدت البلاد تدهورا اقتصاديا رهيبا لم يسبق له مثيل. فلتتكافل قوي الثورة لوضع حل له. في الشرق ضعفت الحركة العنصرية التي دعي لها ترك، ويناشد المكتب القيادي كل القوي الثورية من شباب وكيانات سياسية ومفكرين الا يسمحوا بحراك قبلي ليشتت وحدة اهل الشرق. يناشد المكتب القيادي كل الكيانات الثورية والمثقفين والشباب في الشرق لتتحد حول برنامج موحد وقيادة مشتركة حتى تحقق مطالب اهل الشرق في التنمية والازدهار. يناشد المكتب السياسي كل قوي الثورية علي نطاق القطر ان تتوحد تحت قيادة واحدة واهداف متفق عليها لوضع حل للازمة السودانية، يشارك فيها بالضرورة الثوار في الشارع ولجان المقاومة وكل الكيانات الثورية والاحزاب والنقابات والمفكرون ورجال الدين المنحازون للثورة يتمني المكتب القيادي عاما سعيدا للشعب السوداني وللبشرية جمعاء عاما تتحقق فيه تطلعاتنا في سلم دائم.. وفي رخاء وتنمية وازدهار.
د. ابومحمد ابوامنة رئيس مؤتمر البجا المكتب القيادي <مظاهرات المعارضة.jpg>
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق December, 24 2022
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة