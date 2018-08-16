مؤتمر البجا المعارض ينعى رحيل تلاميذ وتلميذات البحيرة



10:20 PM August, 16 2018 سودانيز اون لاين

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بقلوب ملؤها الحزن والاسي نعزى اهلنا المناصير وأهل السودان قاطبة على الفقد الكبير فى فلذات الأكباد الذين فقدوا ارواحهم البريئه جراء سياسيات النظام الخرقاء والتى تدل على عدم المبالاة وعدم الاهتمام بالمواطنيين والأطفال الذين هم المستقبل المشرق لأسرهم ولوطنهم الذى سرق ونهب ، غلت ايدى هؤلاء الفاسدين الذين عاثوا في السودان فساداً وإفساداً .وحقيقة يعجز المرء عن فهم مقاصدهم ونواياهم وثم ماذا بعد فلم تعد هنالك جريمه لم يقترفوهاا إذن السؤال ثم ماذا بعد . اذا لا يعقل ان لا توجد مدرسة أساس فى الأصل ولماذا يقطع هؤلاء الأبرياء كل هذه المسافات من اجل تحصيل العلم انها ماساة بكل المقاييس تستوجب الوقوف ضد هذا النظام الفاشى

وفى هذه اللحظات العصبيه التى تواجها هذه الأسر المكلومه نسال الله ان يلهم الصبر والعزاء كل العزاء لاهلنا المناصير فى هذا الفقد الجلل وانا لله وانا إليه راجعون

مؤتمر البجا المعارض

مامون باركوين

نائب رئيس الحزب

١٦ اغسطس ٢٠١٨

