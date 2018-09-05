مأمون حميدة يحمل المواطنين مسؤولية انتشار الباعوض والذباب



07:18 PM September, 05 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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رفض مواطنون تصريحات وزير الصحة بولاية الخرطوم مأمون حميدة التي حمل فيها المواطنين مسؤولية تكاثر الذباب و الباعوض وعتبرو ذلك تنصل عن فشل الوزارة في القيام بدورها كاملا تجاه المجتمع والبيئة

واتهم حميدة المواطنين بالتسبب في تكاثر الذباب والباعوض وقال ان سلوك المواطنين لا يتماشي مع مجهودات الطب الوقائي الذي تقوم به ،وزاد أن المواطنون لم يلتزموا بمؤشرات الصحة وموجهاتها العامة حول الذبيح واقر وزير الصحة بارتفاع حالات الاصابة بالملاريا وقفزها من 877 حالة في اسبوع الي 1126 زيادة 249 حالة.