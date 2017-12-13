مأمون حميدة : (%40) من المترددين على المراكز مصابون باعراض نفسية

الخرطوم : ابتهاج العريفي كشف وزير الصحة بولاية الخرطوم ،بروفيسور مأمون حميدة بان عدد المترددين الي المراكز الطبية بأعراض نفسية يصل الي (40)% ، في وقت قطع ان تدريب أطباء الاسرة قلل من الفاقد والفجوة في التشخيص خاصة، واشار حميدة في الدورة التدريبية للاطباء على حزمة خدمات الصحة النفسية بدار الشرطة ببري أمس الى ببدء العمل في مستشفى طه بعشر بإنشاء عنابر للأطفال ويكتمل العمل في 2018م ، فضلا عن عمل اضافات وصيانة لمستشفى التجاني الماحي ،اضافة الى اكتمال العمل في مستشفى الخرطوم الأمراض النفسية في 2018 وتخصيص قسم لعلاج الإدمان ،بجانب وجود عيادات خارجية وتنويم للحالات الحرجة .
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