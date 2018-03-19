ليلة تأبين عفاف الصادق بالمسرح القومي



11:15 PM March, 19 2018 سودانيز اون لاين

جريدة الميدان-الخرطوم-السودان

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الخرطوم: الميدان

فرغت لجنة تأبين الاعلامية والشاعرة الراحلة عفاف الصادق حمد النيل من وضع اللمسات الأخيرة في ترتيبات الليلة التي ستشهدها خشبة المسرح القومي بأم درمان تخليداً لذكراها التي ستصادف الاحتفال بيوم الأم، وذلك تمام السابعة والنصف مساء الأربعاء 21 مارس 2018 القادم. وفي تصريحه لصحيفة الميدان أوضح التشكيلي عصام عبد الحفيظ عضو لجنة التأبين أن الليلة ستكون مفتوحة للجمهور ولمعجبي الراحلة ومحبيها معاً، والتي ستحتوي على عدة فقرات يشارك فيها عدد من زملاء وأصدقاء وأهل الفقيدة بإفادات يضيئون فيها جوانب من مسيرة حياتها، إلى جانب مشاركات موسيقية لعدد من المطربين والفرق من بينهم كورال كلية الموسيقى والمسرح إلى جانب مشاركة المطرب أبو عركي البخيت بعدد ثلاثة من أغنياتها وضمنها سيقدم أغنية جديدة لها، وسيشهد يوم الاحتفالية أيضاً صدور كتاب توثيقي للراحلة بعنوان " ماما عفاف الطيبة ،، تظاهرة حياة".

