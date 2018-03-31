ليالي ختام مهرجان محجوب شريف للشعر



07:07 PM March, 31 2018 سودانيز اون لاين

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تتواصل فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان محجوب شريف للشعر، حيث يشهد نادى الشاطئ بأمدرمان حى الملازمين يوم الأحد 1أبريل، أمسيه شعريه يحيها مجوعة من الشعراء الشباب، والشاعر الكبير هاشم صديق بالإضافة إلى عروض دراميه يقدمها الفنان ربيع يوسف وليلة غنائية تحييها الفنانه آمنه حيدر والفنان أمير موسى.

كما يشهد دار الخرطوم جنوب الليلة الثانية يوم الأثنين 2 أبريل والتي تشتمل علي قراءات شعرية يشارك فيها الشعراء محمد نجيب محمد على، طلال دفع الله وعبدالله الزين وموسيقى مجموعة مركز على الزين وفنان النوبه دريج .والفنانه ستنا عربى وكورال رانس من سنار .

يذكر أن فعاليات مهرجان محجوب شريف قد انطلقت يوم الأربعاء 21 مارس بدار الأُدباء والفنانين بمدينة بورتسودان أعقبتها فعاليات بقرية أبو عدارة ريفي الحصاحيصا والقضارف وسنار.

ويعتبر المهرجان منبراً سنوياً للإهتمام بالتعدد والتنوع فى لغة ولهجة الكتابه والمشافهة للشعر السودانى، وذلك فى اطار تخليد ذكرى شاعر الشعب محجوب شريف، ويجى مهرجان هذا العام تحت شعار ( تحيى تعيشى لامنهوره ولا مقهوره).