لندن تشهد أكبر احتفال بعيد الأضحى المبارك بمشاركة الإمام الصادق المهدي

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23-08-2018, 11:13 PM

محمد علي ـ لندن
<aمحمد علي ـ لندن
تاريخ التسجيل: 16-11-2014
مجموع المشاركات: 135

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لندن تشهد أكبر احتفال بعيد الأضحى المبارك بمشاركة الإمام الصادق المهدي

    11:13 PM August, 23 2018

    سودانيز اون لاين
    محمد علي ـ لندن-لندن-UK
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    محمد علي ـ لندن

    في يوم الثلاثاء الموافق 21/8/2018م، نظمت هيئة شؤون الأنصار ببريطانيا والجالية السودانية ومركز المعلومات بلندن احتفالاً ضخماً بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذلك في قاعة سان اوغستين بلندن. وقد حضر الاحتفال عدد هائل من الأسر السودانية مصحوبين بأطفالهم، وقدر أحد مسؤولي لجنة الجالية عدد الحضور بسبعمائة شخص من كبار وصغار من الجنسين. وبدأ برنامج الاحتفال بصلاة العيد التي سبقها التهليل والتكبير لمدة تزيد على النصف ساعة ثم بدأت صلاة العيد التي أمّها الإمام الصادق المهدي إمام كيان الأنصار ورئيس حزب الأمه ورئيس الوزراء المنتخب. وبعد صلاة العيد أقام الإمام الصادق صلاة الغائب على شهداء الفيضانات وشهداء الغرق في منطقة المناصير والمرحوم أمجد عادل شرفي الذي توفي قبل أيام في مدينة بيرمنجهام. قدم الإمام الصادق بعد الصلاة خطبة عصماء ضافية استغرقت قرابة الأربعين دقيقة قضاها واقفاً يلقي الخطبة. وقد شملت الخطبة دروساً دينية مستفادة، ثم عرّج الإمام على الشؤون الداخلية في البلاد والشؤون الإقليمية والإسلامية والعربية والدولية كما أفرد الإمام جزءاً من خطبته للقضايا الاجتماعية التي تمس النساء والرجال وطرح لها بعض الحلول والبدائل.

    وبعد الخطبة تناول الحضور والحاضرات وجبة الإفطار التي ساهمت السيدات السودانيات الحاضرات بتجهيزها في بيوتهن ثم جلبنها لمكان الاحتفال والتي ضمت كل المأكولات السودانية العريقة وقد نالت استحسان الحضور الذين أشادوا بجهودهن وتقدموا بالشكر لكل السيدات السودانيات الناهضات.

    بعد تناول الفطور بدأ البرنامج الترفيهي حيث قدم الفنان الجيلي شاور بمصاحبة عازف الأورغن المبدع بعض الأغنيات التي حازت على إعجاب الحضور وتجاوبوا معها بالترديد والتبشير. وفي فقرة الترفيه عن الأطفال قدمت فرقة "فانتي" للأكروبات عروضاً مثيرة حازت على إعجاب الكبار وجذبت إهتمام الأطفال الذين تقدموا ليحتلوا المقاعد الأمامية ليكونوا قريبين من الحدث.

    وبعد إنتهاء الاحتفال تقدمت هيئة شؤون الأنصار ببريطانيا والجالية السودانية ومركز المعلومات بلندن بالشكر والتقدير لكل من حضر وشارك معهم في الاحتفال بعيد الأضحى المبارك كما شكروا اللجنة التحضيرية المشتركة للاحتفال والتي بذلت جهداً كبيراً ومقدراً أخرج الإحتفال بالعيد بتلك الصورة الرائعة التي نالت استحسان كل الحضور الذين خرجوا من الاحتفال وهم في غاية السرور يحملون ذكرى لا تنسى باحتفال خرج في ثوب قشيب مليء بالبهجة والحبور أعاد لهم ذكريات أعياد السودان الجميلة. وكل عام وانتم بخير.
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24-08-2018, 00:45 AM

محمد


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Re: لندن تشهد أكبر احتفال بعيد الأضحى المبارك (Re: محمد علي ـ لندن)

    Quote: احتفالاً ضخماً بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وقد حضر الاحتفال عدد هائل من الأسر السودانية مصحوبين بأطفالهم،
    وقدر أحد مسؤولي لجنة الجالية عدد الحضور بسبعمائة شخص من كبار وصغار من الجنسين



    إحتفال ضخم.. عددهائل .. سبعمائة !!
    ياخ ديل تلاتة صفوف.. ما تامين التلاتين شخص
    وتلاتين طفل وإمرأة قاعدين..
    الكضب لزومو شنو؟؟
    حليل زفة جانعة الخليفة.. راحت عليك يا إمام
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