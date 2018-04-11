11-04-2018, 03:48 AM

اخبار سودانيزاونلاين

اخبار سودانيزاونلاين

تاريخ التسجيل: 25-10-2013

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Google Plus (مكتبة مفتوحة للتحديث) لقاء مع مأمون بخيت عن مجموعة تواصل السودانية

03:48 AM April, 10 2018 سودانيز اون لاين

اخبار سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة

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قال الله تعالى:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ) البقرة 267

قال الرسول صلى الله عليه وسلم:

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " ما نقصت صدقة من مال"

هذا لقاء مع مأمون بخيت عن:

جَمعيّة تَواصُلْ السّودانيّة





أجرى اللقاء د. حيدر عباس محمود - إدنبره، عن طريق البريد الإلكتروني. أتمنى أن يكون مفيداً لتعريف الأعضاء بعمل الجمعية، وأن يُرسل للأعضاء المنضمين حديثاً أو لأي جهة للتعريف بعمل الجمعية.



رجب 1439

أبريل 2018



السؤال الأول:

عرفنا بنفسك وخلفيتك التعليمية قبل إنشاء مبادرة تواصل:



الاسم: المأمون بخيت عثمان بخيت من حي شندي فوق بمدينة شندي. كانت كل مراحلي الدراسية بشندي، ثم الهند لدراسة الهندسة ولظروف أسرية رجعت إلي السودان بعد سنتين.

السؤال الثاني:

متى بدأت فكرة تواصل السودانية لأول مرة ومن هو الشخص الذي بادر بها؟



مبادرة تواصل كانت فكرة أخينا محمد أحمد أب شيبة وهو مؤسس المجموعة وصاحب الفكرة وتم إنشائها .2014 في أبريل

السؤال الثالث:

هل أنت متفرغ الآن تماماً لعمل الجمعية؟



أبداً لي أعمالي الخاصة وأعطي المبادرة بعضاً من وقتي لتنفيذ أعمالها.

السؤال الرابع:

ما هو أول عمل خيري قامت به مبادرة تواصل؟



أول عمل قمنا به كان صيانة مركز صحي بمنطقة ود النصيح بشندي ودعمه بمعدات وأدوية وكوادر صحية.

السؤال الخامس:

هل لمبادرة تواصل مكتب أو لجنة تنظيمية للعمل ومن هم أعضاء اللجنة أو المكتب ومهامهم؟



ليس لدينا مكتب وإنما أدير المجموعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومعي أخي الكريم مصطفي موسي وهو من أبناء شندي ومقيم في الخرطوم ويعمل سائقاً بإحدى المنظمات الدولية.

السؤال السادس:

كم هو عدد أعضاء مبادرة تواصل المسجلين في الوتساب؟



عددهم 59 عضواً.

السؤال السابع:

هل ينحصر العمل الخيري الذي تقومون به في منطقة معينة في السودان أم يمتد إلى مناطق أخري؟



نعم يمتد عملنا إلى مناطق أخرى تلجأ إلينا وقمنا بتنفيذ سقيا في منطقة أبو حمد والنيل الأبيض.

السؤال الثامن:

ما هو أكبر عمل خيرى قمتم به؟



أكبر المشروعات كان حفر خمسة آبار مياه وبكل ملحقاتها. ثلاثة منها تخص تواصل وبالتعاون مع منظمة "ولو بشق تمرة الخيرية"

السؤال التاسع:

كيف يتم تحديد المحتاجين؟



أنا أتجول منذ فترة طويلة عبر القري لتوزيع الإعانات وأكياس الصائم مع متطوعين. وكسبنا ثقة الناس وتم تداول أرقام هواتفنا وعبر توثيق عملنا عبر الوسائط الاجتماعية. المهم أن المحتاجين يتصلون بنا أو يحضرون لمنزلنا.

السؤال العاشر:

هل حدث أن استعنتم بجهة حكومية لمساعدتكم في تقديم عمل خيري؟



لا نحصل نهائياً على أي إعانات من جهة حكومية، وكل المساهمات تأتي من مجهودات الخيرين أمثالكم.

السؤال الحادي عشر:

كيف تتجنب الجمعية بعض المشاكل التي يكون دافعها الوساطات والغش وعدم الأمانة؟



نتجنبها بالذهاب للشخص المحتاج في مقره، وعن طريق تقييم حالته، والإشراف الشخصي للتأكد من وصول المساعدات الإنسانية إليه.

السؤال الثاني عشر:

نحن نعلم أنك كثير الترحال لأداء عمل الخير. ما هي وسيلة المواصلات التي تتخذها وكيف يتم صرف تكلفة الأسفار؟ وهل هناك أعضاء آخرون يتنقلون بكثرة وكيف يغطون تكلفة ترحالهم؟



نحن نتكفل بكل تفاصيل الترحيل من مالنا الخاص لأي جهة كمساهمة منا في هذا العمل. أدير أنا وأخي مصطفى هذا الجمعية وليس هناك أي أعضاء آخرين متحركين معنا.

السؤال الثالث عشر:

كيف يتم نقل المواد العينية من المغالق والمحال التجارية إلى مناطق الحاجة؟



يتم ترحيل المواد العينية عبر تأجير السيارات وندفع قيمتها من حر مالنا.

السؤال الرابع عشر:

ما هو أكبر مبلغ حصلتم عليه من داخل السودان؟



أكبر مبلغ تحصلنا عليه من داخل السودان كان 47 ألف جنية لتنفيذ مشروع سقيا أم أرنب بغرب شندي.

السؤال الخامس عشر:

ما هو أكبر مبلغ حصلتم عليه من خارج السودان؟



أكبر مبلغ مالي تحصلنا عليه من خارج السودان كان 450 ألف جنية من فاعل خير سعودي وهو مدير جامعة تبوك لتنفيذ حفر ثلاثة آبار مياه بكل ملحقاتها. وتم الأمر في 2014 وكل الأعمال موثقة بالصوت والصورة في صفحة الفيس بوك التابعة لمبادرة تواصل السودانية.





السؤال السادس عشر:

هل هناك فائض مالي أو مادي تفضلون أن يُحفظ جانباً للحالات الطارئة؟



ليس هناك أي فائض مالي. كل المبالغ تأتي بقدر الحاجة.

السؤال السابع عشر:

تعجبني فكرة التواصل بواسطة الوتساب لسهولتها وخلوها من التعقيدات التي تجابه بعض الناس في مواقع الإنترنت والفيس بوك. هل أنتم راضون عن هذه الوسيلة؟



نعم، نحن راضون تماماً عن هذه الوسيلة.

السؤال الثامن عشر:

هل قمتم بإنشاء مشروع عيني استفاد منه شخص أو أشخاص ليعتمدوا منه على أنفسهم؟



نعم قمنا بعمل عدة مشاريع عينية كمنح طبلية، وماكينات خياطة، وأفران لصنع الخبائز.

السؤال التاسع عشر:

ما هي الصعوبات التي تواجه مبادرة تواصل، وكيف تحاولون التغلب عليها؟



الحمد لله والشكر لله لا نواجه أي صعوبات. نعم بعض الاحتياجات تكون في مناطق نائية ونبذل مجهوداً جباراً للوصول إلي المحتاجين، ولكن كله ثواب نسأل الله أن يتقبله.

السؤال العشرون:

هل تنشرون إعلانات للتنوير بعملكم وحث الناس على التبرع؟



ليس لدينا إعلانات وإنما ننشر الحالة مباشرة عبر الوتساب.

السؤال الواحد والعشرون:

هل بإمكان أي عضو إضافة صديق أو عضو جديد إلى مجموعة الوتساب أم تفضلون أن يتم هذا الأمر عن طريقك؟



نعم، هناك عدة مسؤولين بالمجموعة لإضافة الأعضاء الجدد.

السؤال الثاني والعشرون:

هل أنتم راضون عن المواضيع التي ينشرها الأعضاء أم تفضلون أن تكون المشاركة محصورة في شيء معين؟



نعم، كل المواضيع جميلة ومفيدة، ولكن نفضل الخاصة بحاجة الناس.

السؤال الثالث والعشرون:

هل هناك موقف حدث خلال عملكم في الجمعية لن تنساه أبداً - سواء كان حزيناً أو مفرحاً؟



نعم، الموقف الحزين كان مع العم حسن عليه رحمة الله والذي كان يسكن بعشة وكل أمنيته أن ينام بعنقريب.

السؤال الرابع والعشرون:

ثلاثة أشخاص أو جهات تود أن تشكرها الآن على ما يقومون به من أعمال لخدمة الجمعية؟



نشكر مجموعة تواصل فردً فرداً، ثم مجموعة إدنبره ومجموعة الإمارات والسعودية. ومجموعة سودانيين اون لاين الذي ساهموا في إنشاء أول غرفة لعم حسن.

السؤال الخامس والعشرون:

ما هي نظرتكم المستقبلية القريبة والبعيدة للجمعية؟



نظرتنا هي أن نقوم بتسجيلها كمنظمة طوعية.

السؤال السادس والعشرون:

هل هناك سؤال كنت تتوقع أن أطرحه عليك؟



أبداً لم أكن أتوقع أي سؤال.

كلمة أخيرة

كل الشكر والتقدير والاحترام لكل أعضاء الجمعية، ولك أنت أخي الأكبر حيدر.



أنظر للصفحة التالية بخصوص الاتصال



























للاستفسارات والانضمام لمبادرة تواصل يجب الاتصال بالأرقام التالية:

249 91251 8106

e-mail: [email protected]

مأمون بخيت





249 90961 1222

[email protected]

مصطفى موسى عبد الرحيم





966 50900 3536

محمد أحمد أبشيبة



+44 788 629 256

[email protected]

حيدر عباس محمود، مُجري اللقاء

أرقام حسابات البنوك لدفع المساهمات

رقم الحساب الفرع اسم البنك صاحب الحساب

1586487 العمارات، شارع 15 بنك الخرطوم مصطفى موسى عبد الرحيم محمد أحمد

7005530 شندي بنك الخرطوم المأمون بخيت عثمان

1048 شندي بنك فيصل المأمون بخيت عثمان



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