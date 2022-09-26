لقاءات غير رسمية بين “المجلس المركزي” و”مناوي”



11:47 PM September, 26 2022 سودانيز اون لاين

زهير ابو الزهراء-السودان

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شف مصدران في “الحرية والتغيير” عن لقاءات مكثفة بين طرفي التحالف “المجلس المركزي” و“التوافق الوطني.







وقال مصدر بحسب صحيفة الحراك السياسي، إن اللقاءات حتى اللحظة غير رسمية لكنها متواصلة بين قادة المركزي ومني أركو مناوي أبرز قادة “التوافق الوطني”.



وأيد تحالف “التوافق الوطني” انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ضد حكومة “الحرية والتغيير”، الأمر الذي أحدث قطيعة سياسية بين طرفي التحالف. ونقل المصدر أن الحوار بين الطرفين ربما ينتهي إلى إعلان سياسي لكنه لم يقطع بذلك.



الخرطوم: (كوش نيوز)















































