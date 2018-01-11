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لدى لقائه مسؤله ملف الهجرة بالسفارة الأمريكية بالخرطوم التهامي يطالب بإنصاف جهود الدولة السودانية ف

11-01-2018, 07:24 PM

جهاز المغتربين
<aجهاز المغتربين
تاريخ التسجيل: 11-03-2014
مجموع المشاركات: 129

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لدى لقائه مسؤله ملف الهجرة بالسفارة الأمريكية بالخرطوم التهامي يطالب بإنصاف جهود الدولة السودانية ف

    07:24 PM January, 11 2018

    سودانيز اون لاين
    جهاز المغتربين-الخرطوم-السودان
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    الخرطوم....أشرف الفوال

    إلتقى السفير الدكتور كرار التهامي الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانين العاملين بالخارج بمكتبه اليوم/لينان بارلت مسؤله ملف الهجره بالسفارة الأمريكية بالخرطوم وقدم لها شرحا عن جهود جهاز تنظيم شؤون السودانين العاملين بالخارج بإعتباره الجهه المسؤلة عن السودانين بالخارج مبينا أن الجهاز قد بادر بمقترح مسودة قانون الاتجار بالبشر والذى اجيز فى الأجهزة المختلفه فى عام 2014 مؤكدا أن ذلك يأتي متسقا مع جهود الدوله فى محاربه ظاهره الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعيه مشيرا إلى أن تلك الجهود لم تجد التقدير اللازم من ما جعل السودان فى تصنيف غير مناسب فى العام السابق وبصورةً انطباعية لم تراعي الحقائق الميدانية فى مجال مكافحة الإتجار بالبشر خاصةً بعد إصدار التشريع الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر باعتباره الاول من نوعه في المنطقة وقيام اللجنةًالوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وعمليات إنفاذ القانونً الواسعةً التي تتم. في مطاردة المهربين والمتاجرين في الأشخاص مطالبا بأن يكون التقرير عادلا ومنصفا للسودان على ضؤ الجهود المبزوله من قبل الدولة وان بكون واضحا وصريحا في الحيثيات التي بني عليها
    هذا وقد اطلعت المسؤلة الامريكيه على الفلم الذى أنتجه جهاز المغتربين عن الهجره غير الشرعية وما يتعرض له المهاجرون من مخاطر والجهود المبذولة فى حمايتهم وتقنين الهجرة والحد من الهجرة غير الشرعية..
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