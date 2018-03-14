لدعم احتياطات العملات الأجنبية الإمارات تدعم بنك السودان المركزي بـ 1.4 مليار دولار



07:43 PM March, 14 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

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أبوظبي: وكالات



أكدت قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، لرئيس الجمهورية المُشير عمر المشير دعمها احتياطيات العملات الأجنبية في بنك السودان المركزي بإيداع نحو خمسة مليارات درهم إماراتي أي ما يُعادل "1,4 "مليار دولار.



وأوضح بيان صادر عن الحكومة الإماراتية أن حجم الاستثمارات والتمويلات التنموية الإجمالية التي قدمتها دولة الإمارات للسودان بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من "28" مليار درهم، وأشارت إلى وجود "17" شركة إماراتية تعمل في قطاعات اقتصادية متنوعة في السودان.



وأوضحت أن صندوق أبوظبي للتنمية قدم ودائع للسودان بقيمة إجمالية بلغت "7,3 " مليار درهم وقالت إن السودان يحتل صدارة الدول المستفيدة، وأشارت إلى أن تمويل الصندوق "17" مشروعاً تنموياً بقيمة بلغت حوالي ملياري درهم في مجالات النقل والمواصلات والطاقة والمياه والري.



وقال مدير الصندوق محمد سيف السويدي "إننا في دولة الإمارات العربية وصندوق أبوظبي للتنمية نتطلع بكل فخر واعتزاز لمستوى العلاقات الوطيدة والشراكة الحقيقية مع الحكومة السودانية".وأشار البيان إلى أن شركة بترول أبوظبي الوطنية في إطار التعاون الثنائي بين البلدين منذ العام 2017م تزود السودان بكميات من وقود الديزل بقيمة تقدر بنحو"3,2 " مليار درهم و "900" مليون دولار أمريكي.