لجنة برلمانية ترفض مقترح الإدارة المشتركة لحلايب المحتلة



06:36 PM March, 20 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

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الخرطوم: محجوب عثمان



قطعت لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس الوطني برفض مقترح تشكيل لجنة مشتركة بين السودان ومصر لإدارة مثلث حلايب المحتل من قبل السلطات المصرية، معتبرة قبول ذلك اعترافاً بحق الغير في أرض سودانية.



وقال نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية متوكل التجاني في تصريحات صحفية بالبرلمان أمس إن الحديث عن إدارة مشتركة لحلايب لا يؤدي الغرض، وأضاف: "حال قبل السودان بهذا المقترح سيكون اعترافاً بأن للآخرين حقاً في حلايب، الأمر الذي اعتبره بالحديث "المايع" من قبل الحكومة، ولفت التجاني إلى أن مشكلة حلايب ستحل بالحوار أو اللجوء للمحاكم، وأضاف: "حلايب سودانية رغم الاحتلال أو تدخل أي طرف آخر فيها".