لجنة برلمانية: 20% من الطلاب يتعاطون المخدرات الداخلية: 50 بلاغ تهريب واتجار بالبشر و"106" متهمين و

10:06 PM April, 25 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

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برلماني: سفارات أجنبية تعتمد في تمويلها على صناعة الخمور



البرلمان: صابر حامد



كشفت وزارة الداخلية عن تدوين (50) بلاغاً تحت مواد تتعلق بالتهريب والاتجار بالبشر خلال الفترة من أبريل 2017 وحتى مارس من العام الجاري، مبينة أن عدد المتهمين المقبوض عليهم بلغ (106) متهمين، بينما بلغ عدد المجنى عليهم ضحايا تهريب والاتجار بالبشر (695) ضحية.



وقال وزير الدولة بوزارة الداخلية بابكر دقنة في جلسة البرلمان أمس، إن جهود وزارة الداخلية في ضبط الوجود الأجنبي غير القانوني من خلال مكاتب الجوازات ونقاط التفتيش المنتشرة على الحدود أدت لانخفاض ملموس في عدد البلاغات المتعلقة بتهريب البشر والاتجار بهم، وعدد الضحايا، وأشار إلى أنه بالرغم من أن الانخفاض يحسب لصالح وزارة الداخلية، إلا أن وجود هذه الجرائم يمثل إزعاجاً يدفع الوزارة لبذل المزيد من الجهود للقضاء عليه، وأضاف: "نعمل في وزارة الداخلية عبر وحداتنا المختلفة لمحاربة هذه الظاهرة عبر تعزيز مراقبة المنافذ الحدودية، وتأمين تنظيم معسكرات اللاجئين وتفعيل العمل الجنائي والعملياتي وضبط الجناة وبث برامج التوعية للاجئين والتعريف بمخاطر التسلل والهجرة غير المشروعة، ودعا لاستمرار التنسيق مع بعض دول الجوار لتبادل المعلومات".



وفي السياق كشف رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان الطيب الغزالي عن بلوغ نسبة تعاطي المخدرات لدى فئة الطلاب "20%" من جملة الذكور والإناث، فيما استنكر البرلماني حسن رزق عدم حديث وزارة الداخلية عن الخمور، وقال إن بعض السفارات الأجنبية بالخرطوم تعتمد في تمويلها على صناعة الخمور.



وقال الغزالي خلال تداول البرلمان حول بيان وزارة الداخلية حول الوضع الأمني أمس، إن هنالك إحصائيات تشير إلى أن نسبة تعاطي المخدرات في الجامعات بلغت "20%" من الطلاب، وأشار إلى أنها انتشرت بصورة "مخيفة" وطالب بإضافة حصة في المدارس حول محاربة المخدرات ومخاطرها.



واستنكر البرلماني حسن عثمان رزق تجاهل بيان وزارة الداخلية الحديث عن الخمور، كاشفاً عن وجود سفارات أجنبية بالخرطوم تعتمد في تمويلها على صناعة الخمور وقال: "لا يوجد حديث في البيان حول حاويات المخدرات التي قُبضت العام الماضي، ومن أي جهة أتت وكيف دخلت البلاد، وكيف سُمح لها بالعبور، ولماذا لا تنشر أسماء المتاجرين في المخدرات؟"



وكشف عضو البرلمان عن حركة الإصلاح الآن فتح الرحمن الفضيل عن وجود خلايا متخصصة تنشط في تجنيد الطلاب للتنظيمات الإرهابية، وأشار إلى أن جامعة واحدة تعتبر من اكثر الجامعات بالبلاد التي يلتحق طلابها بالتنظيمات الإرهابية، وبالرغم من ذلك لا زالت أبوابها مفتوحة وتعمل بصورة طبيعية.



وانتقد الفضيل في جلسة البرلمان أمس، احتفال الأجهزة الرسمية باستقبال طلاب سودانيين عائدين من تنظيم داعش بدولة ليبيا، وقال إن القرار الصائب هو الاحتفاظ بالطلاب وعدم تسليمهم لأسرهم إلا بعد التحقيق معهم لمعرفة الخلايا التي تنشط في تجنيد الطلاب السودانيين. |Articles |News |مقالات |بيانات