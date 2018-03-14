لجنة برئاسة النائب العام لاحتواء مشاكل مطار الخرطوم



06:08 PM March, 14 2018 سودانيز اون لاين

اخر لحظة-الخرطوم-السودان

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الخرطوم: آخرلحظة

كشفت وزارة الدفاع عن تشكيل لجنة برئاسة النائب العام، عمر أحمد محمد، لاحتواء المشاكل التي تعترض عمل مطار الخرطوم ومطارات الولايات الأخرى، وكذلك المهابط ومشاكل الطيران المدني.وعقدت لجنة النقل بالبرلمان اجتماعاً مع وزيرالدفاع الفريق أول ركن عوض بن عوف لإزالة تقاطع السلطات ومنع التهريب عبر المطارات ومعرفة موقف العمل في عدد من المطارات بالولايات، وقال ابن عوف، خلال اجتماع مع لجنة النقل بالبرلمان طبقاً لتعميم صحفي صادر عن إدارة الإعلام بالمجلس إن مهام اللجنة التي يرأسها النائب العام لاحتواء المشاكل التي تعوق العمل بمطار الخرطوم ووضع الحلول، إضافة لإجراءات تنظيم المطار، وتحدث الوزير عن موقف العمل الحالي بمطارات زالنجي بولاية وسط دارفور، الضعين بشرق دارفور، كنانة بولاية النيل الأبيض، ومهبط الشوك بولاية القضارف، ونوه أعضاء لجنة النقل بالمجلس الوطني إلى أهمية المطارات ودورها فى دعم أمن وسلامة البلاد ومكافحة التهريب، وطالبوا بإدخال التكنولوجيا فى المطارات الولائية وإعادة النظر فى أسعار التذاكر.