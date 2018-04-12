لجنة المعلمين تقيم وقفة احتجاجية وتقدم مذكرة لوزير التربية والتعليم



08:29 PM April, 12 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

مكتبتى

رابط مختصر

اقامت لجنة المعلمين اليوم الخميس12/4 الوقفة الإحتجاجية

التي دعت لها امس أمام وزارة التربية والتعليم وقدمت مذكرة للوزير ، تطالب فيها بصرف جميع اسحقاقات المعلمين. فيما يلي نص المذكرة :

بسم الله الرحمن الرحمن

السيد /وزير التربية والتعليم ولاية الخرطوم

السلام عليكم.

نخاطبكم اليوم والضائقة المعيشية قد أحكمت قبضتها على كل مفاصل حياتنا ..وفاقم الوضع تأخر راتب مارس لما بعد النصف الأول من الشهر لمعلمي المرحلة الثانوية بالعاصمة، كما أن وضع معلمي الأساس ليس بأفضل حالا حيث ظلوا يجوبون "الصرافات " وهي خاوية ومن ذهب منهم إلى البنك لم يجد راتبه كاملا !!!

كل هذا يعد تسويفا ومحاولة للتلاعب في راتب المعلم.

معلوم انه يتم إعداد الموازنة التقديرية للعام الجديد وفقا للأداء الفعلي للعام المنصرم. مضاف له مقترحات العام القادم لكل البنود ونعلم ان المرتبات والأجور ومافي حكمها هي بنود الفصل الأول والذي يتم التخويل بالصرف عليه اعتبار من يوم 10 من شهر يناير بداية العام المالي الجديد.

فلماذا نحن المعلمون !!

لم يتم حتى اليوم الخميس12/ 4الساعة العاشرة والنصف ظهرا صرف المرتبات وﻻ استحقاقات المراقبات ؟؟؟!!!

نتقدم لسيادتكم لتقوموا بما يلزم في :-

أ- الزام الجهات المسؤولة بصرف المرتبات فورا.

ب- صرف استحقاقات المراقبات.

ج- صرف المتأخرات

د- زيادة المرتبات لتتناسب مع ارتفاع اﻷسعار الخيالي ه- أن تصدر التوجيهات اللازمة ليتم صرف المرتبات مستقبلا قبل أو فى يوم 5 من كل شهر كحد أقصى.

وندعوكم ولصالح العملية التعليمية ككل إلى اﻹهتمام بالمعلم وبالتعليم وبالبيئة التعليمية.

لجنة المعلمين