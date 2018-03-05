لجنة القضاة السابقين: حياة مولانا محمد الحافظ محمود المعتقل بواسطة جهاز الأمن تتعرض للخطر



07:05 PM March, 05 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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اعلنت لجنة القضاة السابقين ان حياة رئيسها مولانا محمد الحافظ محمود المعتقل بواسطة جهاز الأمن منذ نحو شهر تتعرض للخطر .وأوضحت اللجنة فى بيان (ان مولانا محمد الحافظ يعانى من مرض السكرى والضغط وقد اصيب بجروح وهو بالسجن مما رفع من معدلات السكر فى الدم فجاوز المعدل ال 300 واشار البيان ان المعتقل مولانا محمد الحافظ يحمل يوميا فى عربة اسعاف من السجن للمستشفى مما يعد مؤشرا لتدهور حالته الصحيه). وناشد بيان لجنة القضاة السابقين حكومة السودان باطلاق سراحه فورا ووجهة اللجنة ايضا نداءا لجميع منظمات حقوق الانسان فى العالم ولكل القانونيين السودانيين وغيرهم فى الداخل والخارج ليرفعوا صوتهم عاليا لانقاذ حياة مولانا محمد الحافظ محمود .