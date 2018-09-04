لجنة التواصل مع الأحزاب ترشح البشير لـ2020

00:06 AM September, 03 2018 سودانيز اون لاين

Sudan News Agency-Khartoum-Sudan

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الخرطوم 3 – 9 – 2018 م ( سونا ) –



أمنت لجنة التواصل والتشاور مع الأحزاب السياسية على ترشيح المشير عمر البشير في انتخابات 2020 باعتباره ضامنا لإنفاذ مخرجات الحوار الوطني.



وشددت اللجنة التي ضمت أعضاء من حزب المؤتمر الوطني وأعضاء من حزب تحرير السودان الأم في اجتماعها بالمركز العام لحزب المؤتمر الوطني اليوم برئاسة مولانا محمد بشارة دوسة أمين الأمانة العدلية بالمؤتمر الوطني رئيس اللجنة، على ضرورة مواصلة الحوار مع حاملي السلاح وحملهم على قبول الحوار كوسيلة لحل قضايا البلاد فضلا عن أهمية وجودهم داخل البلاد والعمل على تحقيق الأمن والسلام والاستقرار من أجل استغلال موارد البلاد وإنعاش اقتصادها لجهة أن المرحلة المقبلة تتطلب وحدة الصف وتضافر الجهود من كل القوى السياسية والمجتمع المدني وفئات المجتمع لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد كما نادت اللجنة بالاهتمام بقضايا المجتمع ومعاش الناس وذلك بإيجاد الوسائل اللازمة للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تعاني منها البلاد ودعت الى الالتزام بمخرجات الحوار الوطني.



وتشير (سونا) إلى أن الاجتماع ضم كلا من بابكر شاور مقرر اللجنة وعضوية أحمد كرمنو ومحمد يوسف آدم أمين دائرة كردفان بالمؤتمر الوطني ودكتورة أمل البكري عضو الأمانة العدلية بالمؤتمر الوطني عضو اللجنة بجانب الاستاذ محيي الدين عبد الله عبد الجبار رئيس حزب تحرير السودان الأم وعضوية أمين الحزب بولاية الخرطوم، محمد حسين إسحق ومحمد عبد الرحمن علي، أمين التأصيل والتأهيل والتدريب والإعلام بالحزب والأستاذ المحامي معاوية عبد الله ويوسف آدم حامد. |Articles |News |مقالات |بيانات