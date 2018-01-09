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لجنة التضامن السودانية تطالب بإطلاق سراح المعتقلين

09-01-2018, 06:31 PM

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية
<aأخبار الحركة الجماهيرية السودانية
تاريخ التسجيل: 25-09-2017
مجموع المشاركات: 140

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لجنة التضامن السودانية تطالب بإطلاق سراح المعتقلين

    06:31 PM January, 09 2018

    سودانيز اون لاين
    أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني
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    طالبت لجنة التضامن السودانية بإطلاق سراح المعتقليين فورا أو تقديمهم إلى محاكمة عادلة، وأكدت في بيان لها رفضها مصادرة الصحف وتؤكد في نفس الوقت تضامنها مع الصحفيين الذين يتعرضون لرِدّة واسعة في حرية التعبير وحرية الصحافة،وتحمل اللجنة السلطات الأمنية مسؤولية سلامة المعتقليين،كما طالبت بإلغاء الزيادات غير المبررة للأسعار والسلع الاستهلاكية، وقالت:(كنا في انتظار أن تراجع الحكومة سياسياتها القمعية وانتهاكات حقوق الإنسان ومصادرة الصحف ومواصلة التعديات دون مراجعة لتاريخها المصادم للحريات) وأشارت إلى أن هذا التصعيد يأتي في ظل موجة الاحتجاجات السلمية التي فجرها المواطنون المحتجون على غلاء الأسعار والخبز.
    وبينت أن تعديات الحكومة صارت تأخذ منعطفاً خطيراً نتيجة التصعيد القمعي العنيف والاعتقالات وسط السياسيين والناشطيين والطلاب والمزارعين، التي طالت رئيس حزب المؤتمر السوداني المهندس عمر الدقير، بجانب نائب رئيس لجنة التضامن الدكتور جلال مصطفى، فضلا عن الاستدعاءات المتكررة لقيادات المزارعين ومنهم حسبو إبراهيم/عابدين برقاوي/عبدالروؤف عمر/الأمين عبدالنبي/ محمد الطيِّب/ كمال النعمة إلى جانب الاعتقالات وسط الطلاب بكل من النيل الأبيض ـ سنار-غرب دارفور- الجزيرة .
    وذكرت اللجنة أن هذا التصعيد خطوة ماكرة هدفها التنكيل بهم،ورميهم وراء القضبان والمعتقلات بتهم جنائية ملفقة،وألمحت اللجنة أن الاحتجاجات كشفت رفض الناس للإجراءات الاقتصادية القاسية وانطلقت الاحتجاجات السلمية بالأحياء والمدارس واستبقتها موجة إضراب عن العمل بسبب تأخر المرتبات.

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