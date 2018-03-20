لجنة التضامن السودانية: (88) معتقلا من القيادات السياسية والناشطين

05:34 PM March, 20 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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اعلنت لجنة التضامن السودانية استمرار جهاز الامن في اعتقال (88) من القيادات السياسية والناشطين أبرزهم السكرتير العام للحزب الشيوعي ورؤساء احزاب المؤتمر السوداني وحشد الوحدوي والوسط الاسلامي . وقال رئيس اللجنة المهندس صديق يوسف في مؤتمر صحفي تضامني مع اسر المعتقلين بالخرطوم امس ان حزبه نال نصيب الاسد في الاعتقالات الاخيرة حيث تم اعتقال 12 من قيادات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي هذا الى جانب اعتقال رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير ونائبه خالد سلك ورئيس حزب حشد الوحدوي الكابتن صديق عبد الجبار (ابو فواز) والامين العام امين سعد ورئيس حزب الوسط الاسلامي يوسف الكودة واضاف قائلا (هذا ما تحصلنا عليه لكن هناك معتقلين لا نعرف اسماءهم وظروف اعتقالهم خاصة في مناطق النزاع بكل من دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان ) وسخر صديق من مسرحية اطلاق سراح بعض المعتقليين خاصة قيادات حزب الامة والنساء والطلاب وقال ان النظام واجهزته حاولت فرتقة) المعارضة وتقسيمها لكن هيهات.)

و اطلقت لجنة التضامن مع المعتقلين حملة واسعة لجمع التبرعات لأسر المعتقلين ومواجهة الغرامات المالية التي تفرضها المحاكم بحق الصحفيين والصحفيات واعلن صديق يوسف في المؤتمر الصحفي عن شروع اللجنة في مشاورات واتصالات لتوسيع اللجنة لجهة ابتدار حملة تبرعات مالية لمواجهة الغرامات المالية التي تفرضها المحاكم بحق الصحفيين في البلاغات التي وصفها بالكيدية وقال صديق انهم ايضا ( بصدد اطلاق حملة تبرعات لمواجهة غلاء الاسعار لتوفير المتطلبات الضرورية لأسر المعتقلين خاصة وان شهر رمضان علي الابواب) واكد صديق ترحيل بعض المعتقلين الي سجون الولايات.

وقالت حياة مكي زوجة المعتقل المهندس مصطفى عبده داؤود ان زوجها جري اعتقاله في 31 يناير الماضي في الشارع العام اثناء انتظارهم للمواصلات وقالت في المؤتمر الصحفي الخاص بالتضامن مع اسر المعتقلين بالخرطوم امس ان زوجها الذي تجاوز السبعين من عمره يعاني من أوضاع صحية حرجة في العيون والظهر والسلسلة الفقرية وطالبت بإطلاق سراحه او تقديمه الي محاكمة عادلة وجددت رفض الاسرة لإبقائه حبيسا دون توجيه تهمة وحملت السلطات كامل المسؤولية عن سلامته وصحته .

و قالت ممثلة لجنة أسر المعتقلين نور الهدي ابو فواز ان مشاركة كل افراد المجتمع في التعبير عن قضية تمس اي مواطن سوداني هو حق مشروع بل واجب ومسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع ولا يجب تجريمها بعقوبة السجن و وصفت الظروف الصحية للمعتقلين بالسيئة واكدت في المؤتمر الصحفي ان التعبير السلمي عن قضايا وهموم المواطنة حق شرعي كفلته جميع القوانين والاعراف الدولية ويجب ان لا يترتب عليه ما حدث لذوينا واهلنا. ووصفت اوضاع المعتقلين داخل السجون بأنها سيئة للغاية يقابلها معاناة اخري لأسر المعتقلين انفسهم من النواحي النفسية والاجتماعية والاقتصادية. وطالبت نور الهدي بالإفراج الفوري والعاجل عن جميع المعتقلين في سجون النظام .

وصفت الامين العام للحزب الجمهوري اسماء محمود محمد طه ما حدث للمعتقلين بأنه ظلم لا يدانيه ظلم ولا يمكن تبريره وطالبت في المؤتمر الصحفي الخاص بالتضامن مع اسر المعتقلين بالخرطوم امس طالبت الجميع بالوقوف ضد هذا الظلم الذي وقع على المعتقلين الرهائن لدي السلطة بالخرطوم ووعدت اسماء ببذل المزيد من التضحيات من أجل الشعب السوداني ومقاومة هذا الظلم وعدم الصمت حتى اطلاق سراح اخر رهينة لدى النظام . |Articles |News |مقالات |بيانات