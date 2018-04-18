منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 18-04-2018, 11:30 PM الصفحة الرئيسية

اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

لجنة التضامن: هناك عدد كبير من المعتقلين السياسيين في معتقلات جهاز الأمن

18-04-2018, 10:16 PM

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية
<aأخبار الحركة الجماهيرية السودانية
تاريخ التسجيل: 25-09-2017
مجموع المشاركات: 398

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


لجنة التضامن: هناك عدد كبير من المعتقلين السياسيين في معتقلات جهاز الأمن

    10:16 PM April, 18 2018

    سودانيز اون لاين
    أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني
    مكتبتى
    رابط مختصر



    أكدت لجنة التضامن وجود عدد كبير من المعتقلين السياسيين في معتقلات جهاز الأمن بالرغم من المرسوم الجمهوري الصادر بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وقال صديق يوسف رئيس لجنة التضامن لراديو دبنقا إن معظم المعتقلين هم من مناطق الحرب مثل دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق أو الطلاب في المدن الأخرى .وأوضح أنهم اعتقلوا بحجة الارتباط بالحركات المسلحة مطالباً بإطلاق سراحهم فوراً باعتبارهم معتقلين سياسيين أو تقديمهم لمحاكمات عادلة . وكشف عن إطلاق سراح جميع المعتقلين من منسوبي الاحزاب السياسية أو الذين شاركوا في المظاهرات الأخيرة .ودعا لتقديم المتهمين بالتعامل بالنقد الأجنبي وضباط الأمن السابقين لمحاكمات عادلة موضحاً أنهم ضد مؤسسة الاعتقالات ، وقال إن لديهم قضايا كثيرة في مواجهة ضباط الأمن أمثال عبد الغفار الشريف.
    و اعرب المركز الإفريقي لدراسات العدالة والسلام عن قلقه العميق على (248) شخصاً لا يزالون رهن الاعتقال لفترة طويلة دون تهمة أو امكانية الوصول الى القضاء ، وعبر المركز عن قلقه على استمرار الاطار القانوني القائم الذى يسمح بالاعتقال التعسفي ولفترة غير محددة وبدون ضمانات. ووثق المركز استمرار اعتقال (10) طلاب من دارفور ، واعتقال (60) من قبيلة المعاليا من شرق دارفور قابعين في سجن كوبر بالخرطوم وسجن بورتسودان ، واحتجاز (155) من أسرى الحرب بسجن الهدى بام درمان .ودعا المركز الإفريقي الخبير المستقل للامم المتحدة ، خلال مناقشاته مع السلطات السودانية ، مطالبتها بتوجيه الاتهام للمحتجزين الـ(248) أو اطلاق سراحهم ، وضمان وصولهم بصورة لا لبس فيها لأسرهم وممثليهم القانونيين وطالب المركز كذلك بإجراء تحقيق فورى مستقل ومحايد فى جميع اتهامات الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين خلال احتجاجات يناير 2018 ، من قبل الشرطة وجهاز الامن ، بما فى ذلك قتل المحتجين وسوء معاملة وتعذيب المعتقلين .
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de