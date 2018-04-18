لجنة التضامن: هناك عدد كبير من المعتقلين السياسيين في معتقلات جهاز الأمن



10:16 PM April, 18 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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أكدت لجنة التضامن وجود عدد كبير من المعتقلين السياسيين في معتقلات جهاز الأمن بالرغم من المرسوم الجمهوري الصادر بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وقال صديق يوسف رئيس لجنة التضامن لراديو دبنقا إن معظم المعتقلين هم من مناطق الحرب مثل دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق أو الطلاب في المدن الأخرى .وأوضح أنهم اعتقلوا بحجة الارتباط بالحركات المسلحة مطالباً بإطلاق سراحهم فوراً باعتبارهم معتقلين سياسيين أو تقديمهم لمحاكمات عادلة . وكشف عن إطلاق سراح جميع المعتقلين من منسوبي الاحزاب السياسية أو الذين شاركوا في المظاهرات الأخيرة .ودعا لتقديم المتهمين بالتعامل بالنقد الأجنبي وضباط الأمن السابقين لمحاكمات عادلة موضحاً أنهم ضد مؤسسة الاعتقالات ، وقال إن لديهم قضايا كثيرة في مواجهة ضباط الأمن أمثال عبد الغفار الشريف.

و اعرب المركز الإفريقي لدراسات العدالة والسلام عن قلقه العميق على (248) شخصاً لا يزالون رهن الاعتقال لفترة طويلة دون تهمة أو امكانية الوصول الى القضاء ، وعبر المركز عن قلقه على استمرار الاطار القانوني القائم الذى يسمح بالاعتقال التعسفي ولفترة غير محددة وبدون ضمانات. ووثق المركز استمرار اعتقال (10) طلاب من دارفور ، واعتقال (60) من قبيلة المعاليا من شرق دارفور قابعين في سجن كوبر بالخرطوم وسجن بورتسودان ، واحتجاز (155) من أسرى الحرب بسجن الهدى بام درمان .ودعا المركز الإفريقي الخبير المستقل للامم المتحدة ، خلال مناقشاته مع السلطات السودانية ، مطالبتها بتوجيه الاتهام للمحتجزين الـ(248) أو اطلاق سراحهم ، وضمان وصولهم بصورة لا لبس فيها لأسرهم وممثليهم القانونيين وطالب المركز كذلك بإجراء تحقيق فورى مستقل ومحايد فى جميع اتهامات الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين خلال احتجاجات يناير 2018 ، من قبل الشرطة وجهاز الامن ، بما فى ذلك قتل المحتجين وسوء معاملة وتعذيب المعتقلين .