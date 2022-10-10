لجنة الاطباء تطالب بمرتب مليار و400

دفعت اللجنة التسييرية لاتحاد اطباء السودان بالتنسيق مع نواب الاخصائيين والمكتب الموحد للاطباء بمزكرة تحوى الحد الادنى من الاجور وطالبوا بتنفيذ ماجاء بالمزكرة من مرتبات مقترحة تبدأ من (٧٧٢) الف جنيه وحتى مليون واربعمائة الف جنيه .
وكشفت اللجنة فى بيان اطلقته اللجنة المركزية للاطباء وقالت اللجنة ان ضعف رواتب وامتيازات الاطباء كان سببا رئيسيا وراء هجرات أعداد مقدرة من الأطباء إلى خارج الوطن، وتسببت أيضاً سوء الأوضاع وضعف رواتب الأطباء في انسحاب عدد كبير من الأطباء أو تفضيلهم للعمل في القطاع الخاص بدلاً عن القطاع الحكومي، والذي يقدم الخدمة للقطاع الأوسع من السودانيين.
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