لجنة اختصاصي ولاية الجزيرة:وزارة الصحة بولاية الجزيرة لم تف بوعودها المتعلقة بتهيئة الميزات وتحسين

كشفت لجنة اختصاصي ولاية الجزيرة أن وزارة الصحة بولاية الجزيرة لم تف بوعودها المتعلقة بتهيئة الميزات وتحسين المعاشات والحوافز .ودعت لجنة اختصاصي ولاية الجزيرة ، في بيان لها ، لاجتماع عام لجميع أطباء الولاية، اليوم ، بمستشفى ود مدني ،لمناقشة أوضاع الأطباء التي وصفتها بالقاسية والكارثية .وكشفت اللجنة عن اجتماع لعدد من مقدر من النواب يوم الاثنين لمناقشة آخر ما توصلت إليه اللجنة الفنية بخصوص مطالب النواب ، بالإضافة لمناقشة خارطة توزيع النواب ومركز الخرطوم للتدريب وانهيار التدريب في السودان وتجفيف المراكز التدريبية وانعدام خدمة الطوارئ ووضع أطباء الامتياز في الولاية .
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