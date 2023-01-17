لجان مقاومة ودنوباوي تنظم برنامج تأبين واحياء ذكرى استشهاد ابنها محمد يوسف (الجوني)

أعلنت لجان مقاومة ودنوباوي برنامجا متكاملا لتأبين واحياء ذكرى استشهاد البطل محمد يوسف (جوني) بحيث يبدأ يوم الخميس المقبل (26 يناير) وينتهي في 31 يناير الجاري، وسيكون البرنامج حافل بالفقرات والفعاليات المختلفة التي تعظم مكانة الشهداء الأبطال ودورهم الكبير في ازكاء روح العمل الوطني من أجل مستقبل مشرق للسودان، والوقوف مع الشعب السوداني في محنته وما يعيشه من أزمات يومية.
البرنامج:
اليوم الاول: الخميس مع تاريخ ذكرى (تحرير مدينة الخرطوم 26 يناير) يتم تزين حي ودنوباوي بالاعلام الوطنية وصور الشهيد ويستصحب اليوم بمحاضرة عن تحرير مدينة الخرطوم.
اليوم الثاني: الجمعة 27 يناير ختمة قرآن علي روح الشهيد وتسوير قبور الشهداء، اليوم الثالث: السبت 28 يناير يوم صحي بمركز ودنوباوي الصحي و جداريات.
اليوم الرابع: الأحد 29 يناير تدشين شارع الشهيد بصورة رسمية، ووضع لافتة باسم الشهيد في الشارع ابتداء من استوب مكي، وحتي استوب محطة وقود النحلة.
اليوم الخامس: الاثنين 30 يناير تاريخ ذكري استشهاد محمد يوسف جوني، يقام برنامج ثوري وتدشين كتاب الشهيد العمل الطوعي، والثورة، وعرض الفلم الوثائقي لحياة الشهيد محمد يوسف وعدد من البرامج الثورية.
اليوم السادس: الثلاثاء 31 يناير معرض وبرامج ثقافية و تراس عن الهوية السودانية بمركز أم درمان الثقافي.
ودعت لجان مقاومة ودنوباوي المشاركة الفاعلة في هذا البرنامج بما يرسخ من قيم الشهادة في سبيل الله والوطن.
خالد عبدالله- ابواحمد
باحث وصحفي ومؤلف وكاتب سيناريو.
عضو مجلس إدارة جمعية البحرين لتسامح وتعايش الأديان (تعايش) المستشار الإعلامي
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