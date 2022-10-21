لجان مقاومة المناقل:ستظل وقفتنا بخط النار رائعة طويلة

سنعلم الاوباش والاوغاد والكيزان والعسكر مامعنى النضال وما الصمود وما البطولة ✌️
يا غضبان في وجه الباطل يا مستهجن كل الحاصل
المجد للشهداء في عليائهم ثوار ومواطني محلية المناقل الشرفاء :
تاكيدا على استمرارنا في طريق الثورة والنضال ودرب شهدائنا الاكارم حتى إسقاط انقلاب 25 وتحقيق أهداف الثورة سنخرج مرة أخرى للشوارع شاهرين هتافنا ضد حكم العسكر والاستبداد مطالبين بالحرية والسلام والعدالة وتحقيق الدولة المدنية ولن يتوقف قطار الثورة و سنخبرهم ان اخوان الشهداء لم ولن يركنوا حتى تنتصر هذه الثورة لأحلامهم الطاهرة التي وهبوا نفوسهم من اجلها...
مواصلة للمد الثوري النضالي نعلن نحن لجان مقاومة المناقل عن خروجنا يوم غدا في مواكب 21 أكتوبر مواصلة للاستعدادا لمليونية 25 أكتوبر وحتى سقوط الانقلاب. ثوار ومواطني محلية المناقل الشرفاء : ندعو كل الثوار والثائرات للمشاركة في الفعل الثوري وذلك يوم (غدا الجمعة الموافق 21 أكتوبر الساعة الثالثة مساء - المكان سينما المناقل) باسمك الأخضر يا أكتوبر الأرض تغني وها مرة أخرى سنخرج للشوارع شاهرين هتافنا ولسوف تلقانا الشوارع بالبسالات المضادة للعساكر والمساخر والخنوع.
لجان مقاومة المناقل 20 أكتوبر 2022 #لاتفاوضلاشراكةلامساومة #مليونيات25_اكتوبر #الثورة_مستمرة #الردة_مستحيلة #لالحكمالعسكر
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