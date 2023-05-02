لجان المقاومة الموقعة علي الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب في مؤتمرها الصحفي

💢لجان المقاومة تؤكد مُجدداً علي رفضها للتسوية والإتفاق الإطارئ 💢لجان المقاومة :القائمين علي أمر العملية السياسية حادوا عن مسار الثورة وأنتجوا الواقع الحالي 💢لجان المقاومة نحن علي إستعداد لتتريس المطارات نفسها لمنع وفود التدخل الأجنبي من التأثير علي سيادتنا وقرارنا الوطني والسياسي 💢لجان المقاومة آليات إسقاط النظام هي نفسها التي أسقطت البشير من مواكب وإضرابات وإعتصامات وسنواصل تصعيدناحتي سقوط الإنقلاب 💢لجان المقاومة: الميثاق الثوري هو رؤية المقاومة وليس رؤية حزبية 💢لجان المقاومة نحن واثقون من جيل ديسمبر في أنه جيل لن يُختطف ولن يخضع للتجاذبات والمحاصصات الحزبية 💢لجان المقاومة الميثاق الثوري قابل للتطوير
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق February, 05 2023
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