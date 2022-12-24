لجان المقاومة : الاتفاق الاطاري فتح الباب لعودة الفلول وعمل على شق الشارع واتفاق حمدوك افضل

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زهير ابو الزهراء-السودان

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عدّ عضو تنسيقيات لجان المقاومة انس عمر، الاتفاق الاطاري بانه اتفاق كراسي وليس من أجل مصلحة الوطن .

كما اعتبر الاتفاق شرعنة للانقلاب، لكنه عاد وقال: الشيء الإيجابي الوحيد هو خروج المؤسسة العسكرية من السياسة ويفتكر أن الاتفاق فتح الباب لعودة الفلول وعمل على شق الشارع لنصفين.





و عقد مقارنة بين اتفاق حمدوك وهذا الاتفاق، مؤكداً أن اتفاق حمدوك كان يضمن حدوث التحول الديمقراطي بضمان المجتمع الدولي، مبيناً أن الآلية الثلاثية لا تمثل ضمانا، مؤكداً تمسكهم باللاءات الثلاث .

وأضاف لها رابعة هي ( لا للتسوية ) وقال نحن لا نعترف الا بحكومة تأتي عن طريق صندوق الاقتراع.















































