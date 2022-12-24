لجان المقاومة : الاتفاق الاطاري فتح الباب لعودة الفلول وعمل على شق الشارع واتفاق حمدوك افضل

عدّ عضو تنسيقيات لجان المقاومة انس عمر، الاتفاق الاطاري بانه اتفاق كراسي وليس من أجل مصلحة الوطن . كما اعتبر الاتفاق شرعنة للانقلاب، لكنه عاد وقال: الشيء الإيجابي الوحيد هو خروج المؤسسة العسكرية من السياسة ويفتكر أن الاتفاق فتح الباب لعودة الفلول وعمل على شق الشارع لنصفين.
و عقد مقارنة بين اتفاق حمدوك وهذا الاتفاق، مؤكداً أن اتفاق حمدوك كان يضمن حدوث التحول الديمقراطي بضمان المجتمع الدولي، مبيناً أن الآلية الثلاثية لا تمثل ضمانا، مؤكداً تمسكهم باللاءات الثلاث . وأضاف لها رابعة هي ( لا للتسوية ) وقال نحن لا نعترف الا بحكومة تأتي عن طريق صندوق الاقتراع.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة