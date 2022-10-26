لجان احياء بحري: تعلن عن مليونية27اكتوبر نحو القصر الجمهوري.

ياأيها الاتون من صدف الجسارة بالسحائب والحريق ضيقو ليتسع الطريق هذه الشوارع لا تخون هي الشوارع علمتنا ان نفيق
بالأمس سطر شعبنا العظيم أعظم لوحات النضال والرفض للإنقلاب المشؤوم وإرتقت روح الشهيد قاسم وبقية الشهداء لهم الرحمة والمغفرة فداءً للوطن ولتحقيق أهداف ثورتنا كاملةً غير منقوصة. فها نحن في مدينة بحري نأبى الإستلقاء أثناء المعركة ولن تتراجع مواكبنا ولن يثنينا القمع والقتل والتغييب القسري فنحن أمة أبت الظلم وورثت المجد للأمم على مر الزمان. بإسم الوطن وبإسم الشهداء الأبرار ومواصلةً في طريق الثورة، نعلن نحن ثوار وكنداكات مدينة بحري الأشاوس هاهنا أننا سنخرج غداً بتاريخ السابع والعشرين من أكتوبر الأخضر في مواكبنا الهادرة في إتجاه قصر الشعب، ولن نتكئ مالم هذا الوطن ينجم ويحاسب جميع القتلة والإنقلابيين.
دمتم ودامت نضالاتكم ✌️
المسارات ستنشر لاحقاً...
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