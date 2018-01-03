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لتدشين شركة للمعاملات المالية الأمير منصور بن نايف فى الخرطوم

03-01-2018, 07:46 AM

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تاريخ التسجيل: 25-10-2013
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لتدشين شركة للمعاملات المالية الأمير منصور بن نايف فى الخرطوم

    07:46 AM January, 03 2018

    سودانيز اون لاين
    اخبار سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة
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    وصل الخرطوم ظهر أمس صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن نايف بن سعود بن عبد العزيز فى زيارة للسودان يشارك خلالها في تدشين شركة معاملات مالية يشارك فيها وتعمل في مجال إستقطاب مدخرات السودانيين العاملين في الخارج ومجال التحويلات المالية من وإلى السودان حيث تدير الشركة صرافة ريميت و مقرها دبي.

    وأكد الخبير المالى الاستاذ مجدي محمد نور المدير العام للشركة إن شركته تفتتح أحد عشر فرعاً دفعة واحدة كمرحلة أولى تغطى العاصمة وبعض المدن الرئيسة على أن تستكمل المرحلة الثانية قريباً، منوهاً إلى أن شركة ريميت التى تضم شركاء سعوديين وإماراتيين وسودانيين تملك مراسلين في أكثر من عشرين دولة حول العالم بالتركيز على مناطق تواجد السودانيين مثل منطقة الخليج وأوروبا أو يرتبطون بها تجارياً مثل الصين وشرق آسيا وتركيا، مؤكداً أن أسعار خدماتهم تعتبر الأدنى والأسرع وقال مجدي مخاطباً المسئولين في السودان (شكراً لكم علي أن جعلتم السودان مناخاً جاذباً للإستثمار و نأمل أن يشجع حضورنا الآخرين علي الحضور).
    هذا وتدشن شركة ريميت للمعاملات المالية نشاطها مساء الْيَوْمَ بحفل إستقبال بفندق كورنثيا يشرفه سمو الأمير منصور بن نايف بجانب مساعد الرئيس اللواء الركن عبد الرحمن الصادق ونائب رئيس الوزراء رئيس القطاع الإقتصادى السيد مبارك الفاضل ووزراء المالية والتجارة وقادة القطاع الإقتصادى ورجال المال والإعلام .
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