لا لقانون النظام العام بيان من الإتحاد النسائي السوداني

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04-07-2018, 11:33 PM

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لا لقانون النظام العام بيان من الإتحاد النسائي السوداني

    11:33 PM July, 04 2018

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    جماهير شعبنا الاوفياء ،،
    إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر ..
    لن نعزي الأستاذة نهي واسرتها فالعزاء لنا جميعا والعزاء للوطن ، أوليس سامر هو أحد أبنائه الذين إدخرهم ليوم الخلاص !
    ها قد فجعتنا الإنقاذ به ، بطعنة نظن أنها أصابت كل حشا آدمي وفاقت كل ما قبلها بشاعة وفظاعة من حيث الإستهتار والسفه في ارتكاب الجرم وفي التبرير له فأعادت لأذهاننا جريمة اغتيال عوضية عجبنا .
    فلا غرو ، عندما يستبد الطغاة وينتفخون زهوا وغرورا أجوف وتمتلئ قلوبهم وعيونهم غشاوة يهون كل شئ ويصبح دم الانسان أرخص من ماء قذر يراق على قارعة الطريق .
    هكذا هم دهاقنة الإنقاذ الذين استباحو دماء الأبرياء منذ أن اعتلو سدة الحكم في الثلاثين من يونيو 1989 عشية ذلك اليوم المشئوم ، حيث دشنوا عهدهم باغتيال 28 شهيدا من شباب البلد الناهض ، جهلا منهم انهم إنما انتهكوا الدثار الذي تدثروا به والذي يحرم سفك الدماء في الأشهر الحرم ، وعندها سقطت عنهم ورقة التوت للأبد .
    وإذ استحلوا دم الشباب اردفوا جريمتهم بأخري باغتيال الطبيب الشاب علي فضل . وهكذا ولغت الإنقاذ في بحور الدماء دونما قرار وتوالت اغتيالات الشباب والطلاب وما شهداء سبتمبر إلا سوميتة في مسبحة الدم التي يتوسل بها طغاة الإنقاذ للبقاء في كراسي الحكم .
    ومن هنا نتوجه لجماهير الشعب السوداني ، ان تهب لاجتثاث هذا الطاعون الذي فتك بالبلد وأهلك اهله وأرضه .
    لننهض جميعا لنزيح هذا الكابوس .
    والنصر لا محالة حليفنا .
    دمك ياسامر ورفاقك يظل دينا في اعناقنا .
    لا لقانون النظام العام
    لا لقوانين البطش والإرهاب
    لا لحكومة البطش والإرهاب
    الإتحاد النسائي السوداني
    4/7/2018
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