لافروف: اتفاق إنشاء مركز لوجستي بحري بالسودان في طور التصديق

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن الاتفاق بين بلاده والسودان بشأن إنشاء مركز لوجستي للبحرية الروسية في بورتسودان “في طور التصديق”، فيما أكدت الخرطوم حضورها القمة الروسية الإفريقية.
وقال لافروف للصحافيين: “في ما يتعلق بالاتفاق على إنشاء نقطة دعم مادي للبحرية الروسية في السودان، فهو الآن في طور التصديق”.
كان الوزير الروسي التقى، الخميس، رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في الخرطوم التي وصلها، الأربعاء، في زيارة ضمن جولة إفريقية تهدف إلى توسيع نفوذ روسيا في القارة الإفريقية، بالتزامن مع محاولات الدول الغربية عزل موسكو بالعقوبات على خلفية غزو أوكرانيا..
وبالتزامن مع زيارة لافروف، تستقبل السلطات السودانية هذا الأسبوع، مبعوثين من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، التي تدعم إجراء محادثات لتشكيل حكومة مدنية ديمقراطية جديدة في السودان
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