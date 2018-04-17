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لائحة قوى المعارضة السودانية بالقضارف المجازة بتاريخ 5/4/2018

17-04-2018, 04:53 AM

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تاريخ التسجيل: 25-10-2013
مجموع المشاركات: 2872

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لائحة قوى المعارضة السودانية بالقضارف المجازة بتاريخ 5/4/2018

    04:53 AM April, 16 2018

    سودانيز اون لاين
    اخبار سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة
    مكتبتى
    رابط مختصر

    بسم الله الرحمن الرحيم


    1/ قيادة قوى المعارضة السودانية
    كل تنظيم يمثل بشخص واحد أو شخصين فقط
    2/ نصاب الاجتماعات 50% من التنظيمات
    3/ العمل جماعي والمسئولية تضامنية
    4/ مهام الرئيس : يتولى إدارة الاجتماعات فإن غاب ينوب عنه المسؤول المالي ، وإن غابا يختار الأعضاء واحداً من بينهم لرئاسة الاجتماع .
    ـ الرئيس هو الناطق الرسمي باسم الجسم
    ـ يحدد مع المقرر أجندة الاجتماعات .
    5/ مهام المقرر
    ـ مقرراً للاجتماعات
    ـ يوجه الدعوة للاجتماعات
    ـ الاتصال
    6/ المسئول المالي :
    ـ مسئول عن جمع المال من اشتراكات التنظيمات والإشراف على الصرف
    ـ يقوم بالصرف المسئول المالي بموافقة الرئيس وفقا لموجهات قيادة قوى المعارضة
    ـ على المسئول المالى أن يقدم فى كل اجتماع تقرير يوضح فيه الإيردات والمصروفات
    7/ الرئيس والمسئول المالي والمقرر يشكلون اللجنة المصغرة لقيادة قوى المعارضة ، وتختص بـ :
    أ/ البت في المسائل العاجلة ب/ أي مهام تكلف بها من قيادة قوى المعارضة
    ـ وتكون اللجنة المصغرة مسئولة أمام قيادة قوى المعارضة
    7/ تجتمع قيادة قوى المعارضة أسبوعيا (اجتماع راتب)
    ـ إذا غاب التنظيم دون اعتذار مسبق يتم لفت نظر التنظيم
    ـ إذا تكرر الغياب لمرتين دون اعتذار مسبق يخضع التنظيم للمساءلة من قيادة قوى المعارضة .
    8/ يلتزم التنظيم بتسديد الاشتراك الشهري الذي حدده
    ـ وإن لم يسدد اشتراكه يخضع التنظيم للمساءلة من قيادة قوى المعارضة .
    9/ رئاسة قيادة المعارضة دورية ولمدة شهرين لكل دورة
    ـ في بداية أي دورة توضع خطة لمدة شهرين وتعد لها موازنة
    ـ ينعقد اجتماع بنهايتها ويتم تقييم الآداء وتجديد القيادة
    ـ تنشر الميزانية بنهاية الدورة مع مراعاة التأمين
    10/ يتم تعديل اللائحة بواسطة قيادة قوى المعارضة بموافقة الأغلبية في اجتماع مكتمل النصاب.
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