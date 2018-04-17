لائحة قوى المعارضة السودانية بالقضارف المجازة بتاريخ 5/4/2018

1/ قيادة قوى المعارضة السودانية كل تنظيم يمثل بشخص واحد أو شخصين فقط 2/ نصاب الاجتماعات 50% من التنظيمات 3/ العمل جماعي والمسئولية تضامنية 4/ مهام الرئيس : يتولى إدارة الاجتماعات فإن غاب ينوب عنه المسؤول المالي ، وإن غابا يختار الأعضاء واحداً من بينهم لرئاسة الاجتماع . ـ الرئيس هو الناطق الرسمي باسم الجسم ـ يحدد مع المقرر أجندة الاجتماعات . 5/ مهام المقرر ـ مقرراً للاجتماعات ـ يوجه الدعوة للاجتماعات ـ الاتصال 6/ المسئول المالي : ـ مسئول عن جمع المال من اشتراكات التنظيمات والإشراف على الصرف ـ يقوم بالصرف المسئول المالي بموافقة الرئيس وفقا لموجهات قيادة قوى المعارضة ـ على المسئول المالى أن يقدم فى كل اجتماع تقرير يوضح فيه الإيردات والمصروفات 7/ الرئيس والمسئول المالي والمقرر يشكلون اللجنة المصغرة لقيادة قوى المعارضة ، وتختص بـ : أ/ البت في المسائل العاجلة ب/ أي مهام تكلف بها من قيادة قوى المعارضة ـ وتكون اللجنة المصغرة مسئولة أمام قيادة قوى المعارضة 7/ تجتمع قيادة قوى المعارضة أسبوعيا (اجتماع راتب) ـ إذا غاب التنظيم دون اعتذار مسبق يتم لفت نظر التنظيم ـ إذا تكرر الغياب لمرتين دون اعتذار مسبق يخضع التنظيم للمساءلة من قيادة قوى المعارضة . 8/ يلتزم التنظيم بتسديد الاشتراك الشهري الذي حدده ـ وإن لم يسدد اشتراكه يخضع التنظيم للمساءلة من قيادة قوى المعارضة . 9/ رئاسة قيادة المعارضة دورية ولمدة شهرين لكل دورة ـ في بداية أي دورة توضع خطة لمدة شهرين وتعد لها موازنة ـ ينعقد اجتماع بنهايتها ويتم تقييم الآداء وتجديد القيادة ـ تنشر الميزانية بنهاية الدورة مع مراعاة التأمين 10/ يتم تعديل اللائحة بواسطة قيادة قوى المعارضة بموافقة الأغلبية في اجتماع مكتمل النصاب.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة