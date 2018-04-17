لائحة قوى المعارضة السودانية بالقضارف المجازة بتاريخ 5/4/2018

04:53 AM April, 16 2018 سودانيز اون لاين

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1/ قيادة قوى المعارضة السودانية

كل تنظيم يمثل بشخص واحد أو شخصين فقط

2/ نصاب الاجتماعات 50% من التنظيمات

3/ العمل جماعي والمسئولية تضامنية

4/ مهام الرئيس : يتولى إدارة الاجتماعات فإن غاب ينوب عنه المسؤول المالي ، وإن غابا يختار الأعضاء واحداً من بينهم لرئاسة الاجتماع .

ـ الرئيس هو الناطق الرسمي باسم الجسم

ـ يحدد مع المقرر أجندة الاجتماعات .

5/ مهام المقرر

ـ مقرراً للاجتماعات

ـ يوجه الدعوة للاجتماعات

ـ الاتصال

6/ المسئول المالي :

ـ مسئول عن جمع المال من اشتراكات التنظيمات والإشراف على الصرف

ـ يقوم بالصرف المسئول المالي بموافقة الرئيس وفقا لموجهات قيادة قوى المعارضة

ـ على المسئول المالى أن يقدم فى كل اجتماع تقرير يوضح فيه الإيردات والمصروفات

7/ الرئيس والمسئول المالي والمقرر يشكلون اللجنة المصغرة لقيادة قوى المعارضة ، وتختص بـ :

أ/ البت في المسائل العاجلة ب/ أي مهام تكلف بها من قيادة قوى المعارضة

ـ وتكون اللجنة المصغرة مسئولة أمام قيادة قوى المعارضة

7/ تجتمع قيادة قوى المعارضة أسبوعيا (اجتماع راتب)

ـ إذا غاب التنظيم دون اعتذار مسبق يتم لفت نظر التنظيم

ـ إذا تكرر الغياب لمرتين دون اعتذار مسبق يخضع التنظيم للمساءلة من قيادة قوى المعارضة .

8/ يلتزم التنظيم بتسديد الاشتراك الشهري الذي حدده

ـ وإن لم يسدد اشتراكه يخضع التنظيم للمساءلة من قيادة قوى المعارضة .

9/ رئاسة قيادة المعارضة دورية ولمدة شهرين لكل دورة

ـ في بداية أي دورة توضع خطة لمدة شهرين وتعد لها موازنة

ـ ينعقد اجتماع بنهايتها ويتم تقييم الآداء وتجديد القيادة

ـ تنشر الميزانية بنهاية الدورة مع مراعاة التأمين

10/ يتم تعديل اللائحة بواسطة قيادة قوى المعارضة بموافقة الأغلبية في اجتماع مكتمل النصاب.

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