كيان الوطن الانقلابي يهدد حال لم يتم الإفرأج عن رئيسه الصوارمي خالد سعد

شهداء الثورة السودانية من ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ يوم انقلاب البرهان
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11-19-2022, 07:00 PM

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تاريخ التسجيل: 10-25-2013
مجموع المشاركات: 4414

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  • المونديالات كانت زمان ولكن قطر: (نشوف الله و الرسول)!! كتبه محمد الصادق
  • الشهداء بين لجانِ المقاومة الحية ولجانِ ذابت شخصيتُها في مستنقتع قحت! كتبه عثمان محمد حسن
  • احزاب قحت حكمت السودان فترتان .. عسكريا .. وتصدح مدناياااا كتبه طه احمد ابوالقاسم
  • الرئيس ينتصر للمواطن المصري كتبه عادل السعدني
  • الكراسي النضالية خط أحمر كتبه أمل أحمد تبيدي
  • وطن الكيزان الذي بدأ في الإنهيار، يشبه قيامتهم التي انكرها شيخهم.. كتبه خليل محمد سليمان
    • كيان الوطن الانقلابي يهدد حال لم يتم الإفرأج عن رئيسه الصوارمي خالد سعد



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