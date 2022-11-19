كيان الوطن الانقلابي يهدد حال لم يتم الإفرأج عن رئيسه الصوارمي خالد سعد

هدد تجمع قوات (كيان الوطن) بإغلاق مداخل أقاليم (الشمال، الوسط، الشرق وكردفان الكبرى) حال لم يتم الإفرأج عن رئيسه الصوارمي خالد سعد واثنين آخرين. ودعا التجمع، الجهات الرسمية والاستخبارات العسكرية إلى إطلاق سراح الصوارمي خالد سعد واثنين من قادته العسكريين حالا. وأضاف في بيان “حتى لا يصل الغليان إلى مرحلة يصعب الرجوع عنها خاصة بإعلان التصعيد من جانبنا بإغلاق كافة مداخل ومخارج أقاليم الكيان
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق November, 18 2022
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