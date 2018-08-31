كونفدرالية منظمات المجتمع المدني السودانية:أمين مكي مدني كُنا ندّخره لإصلاح حال البلد المائل.. س



11:03 PM August, 31 2018 سودانيز اون لاين

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كُنا ندّخره لإصلاح حال البلد المائل.. سائرون في دربك



تنعي كونفيدرالية منظمات المجتمع المدني السودانية،

بمزيد من الحزن و الأسى، الدكتور أمين مكي مدني المحامي، أحد مؤسسي الكونفدرالية، وأول رئيس لها، والناشط الحقوقي الفذ، الذي وافته المنية في هذا اليوم 31 أغسطس 2018، بعد أن لازم فراش المرض خلال الأشهر الماضية.



وبرحيل د. أمين افتقد السودان ابناً باراً، نافح وكافح من أجل حقوق الإنسان في السودان والعالم.



شهدت حياة الفقيد مساهمات مشهودة في حقل القانون وحقوق الإنسان والسياسة والإدارة، وذلك من خلال عمله في المحاماة و القضاء وتدريس القانون وعمله في المنظمات المحلية والإقليمية و الدولية، وعمله في الحقل النقابي والسياسي.



لقد أسهم الفقيد ضمن مجموعة من الفاعلين في المجتمع المدني في تأسيس كونفيدرالية منظمات المجتمع المدني وكان رئيساً، لها لتكون منصة حقوقية مستقلة تدافع عن حقوق منظمات المجتمع المدني، لا سيما الحق في حرية التعبير والتنظيم والتجمع السلمي.



كان الفقيد مناهضاً جسوراً و صلباً للانتهاكات المنتظمة التي ظلت تقترفها السلطة الحاكمة ضد منظمات حقوق الإنسان وضد سيادة حكم القانون والنشطاء في هذا المجال.



تعرض للسجن والاعتقال نتيجة التزامه جانب حقوق الإنسان والحريات والسلام والديمقراطية في السودان.



نعزي أسرته ومعارفه وأصدقائه ونعزي الشعب السوداني في فقد ابناً باراً عفيفاً نظيفاً أميناً صادقاً، نستمد من إرثه ومآثره ما يعيننا علي المساهمه في إكمال ما بداه لإصلاح حال البلد المائل.

وإنا لله و انا اليه راجعون.



كونفدرالية منظمات المجتمع المدني السودانية

٣١ اغسطس ٢٠١٨