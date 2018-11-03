كمال كرار : ما تم التواثق عليه اشتراطات امنية وضعت عقب تغييب الصحفيين



11:18 PM November, 03 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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وقال كمال كرار عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي لصوت العاصمة بأنه ليس ميثاق شرف، بل هي اشتراطات امنية وضعت من خلف ظهر الصحفيين من اجل تدجين الصحافة وجعلها بوقا للنظام

وهذه الاشتراطات تتضمن الاعتراف بما يسمي المصالحة الوطنية ويقصد بها الحوار الوطني الذي ولد ميتا اضافة لاحتوائها علي خطوط حمراء تحظر علي الصحف تناول بعض المواضيع

وبالتاكيد فهذا الميثاق وبهذه الصفة غير ملزم لجمهور الصحفيين الملتزم بقضايا الشعب والوطن وسيجد الفضح والمقاومة مثله مثل باقي القوانين القمعية والذين وقعوا عليه لا يمثلون الصحفيين ولا الصحف .