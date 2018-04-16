كمال عمر يُعلن طي صفحة الخلاف بينه وبين د. علي الحاج

أكد الأمين السياسي السابق بالمؤتمر الشعبي كمال عمر عن طي صحفة الخلاف بينه والأمين العام للحزب د. علي الحاج بعد زيارة سجلها لمنزل الأخير أدت لتجاوز الملاسنات التي حدثت بينهما الأيام الماضية.
وقال عمر في حوار ـ ينشر بالداخل ـ إن على الحاج استقبله بمنزله بطريقة أشعرته بالخجل، مبيناً أن اللقاء تم بعد اتصالات مكثفة من قيادات الشعبي بالداخل والخارج وساهمت الجلسة في تجاوز الماضي والاتفاق على العمل سوياً للعبور بالشعبي إلى بر الأمان دون شروط أو اعتذار واصفاً الأمين العام بالشخص المؤهل لقيادة الشعبي إلى حين ذوبانه في المنظومة الخالفة .
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