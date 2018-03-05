كمال عمر: الترابي من أولياء الله الصالحين

الخرطوم : جاد الرب عبيد قطع القيادي بالمؤتمر الشعبي كمال عمر بقناعته بأن الراحل حسن الترابي ولي من أولياء الله الصالحين، وأشار الى أنه ملكه أسرار كثيرة سيفصح عنها في حينها، وقال (الترابي قواني فكرياً وسياسياً وعمل لي إسم ومعنى وكينونة ورجالة وما خلاني ضعيف وهزيل)، وأكد عمر في حوار مع (آخرلحظة) ينشر بالداخل أن علي الحاج ليس خليفة للترابي، وأن الفرق شاسع بين الترابي وخلفائه.
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