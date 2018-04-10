منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 10-04-2018, 05:19 AM الصفحة الرئيسية

اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

كلمه رئيس مكتب الحركه الشعبيه في تابين القائد ياسر جعفر

10-04-2018, 04:06 AM

اخبار سودانيزاونلاين
<aاخبار سودانيزاونلاين
تاريخ التسجيل: 25-10-2013
مجموع المشاركات: 2862

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


كلمه رئيس مكتب الحركه الشعبيه في تابين القائد ياسر جعفر

    04:06 AM April, 09 2018

    سودانيز اون لاين
    اخبار سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة
    مكتبتى
    رابط مختصر

    كلمه رئيس مكتب
    الحركه الشعبية لتحرير السودان ( شمال ) بالمملكة المتحدة و ايرلندا
    في تابين القائد ياسر جعفر ابراهيم السنهوري
    بِسْم الله و باسم الوطن
    السلام عليكم جميعاً وأنتم في هذة اللحظات الاستثنائية الحزينه من تابين فقيد الوطن القائد العظيم ياسر جعفر ابراهيم السنهوري
    رغم الضيق ... ورغم الخناق ... ورغم الأنين و تشرد ... لن نترك الوطن .

    بِسْم الله الرحمن الرحيم
    قال تعالي ( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون )
    صدق الله العظيم
    التحية الثورية الخالصة لكم جميعاً وبمختلف مقاماتكم السامية ، كم يسعدني ان احيي جمعكم الكريم ، نيابة عن الحركة الشعبية لتحرير السودان ( شمال ) بالمملكة المتحدة و ايرلندا وأسرة شهيد الوطن الرفيق القائد العظيم ياسر جعفر ابراهيم السنهوري ، احييكم و أعزيكم في الفقد الجلل انه فقد لقضيتة العادلة و لكل الثوار و المخلصين والمهمشين و الفقراء و المساكين الذين عاش لهم واستشهد من اجلهم قبل ان يكون فقداً لأسرتة الممتدة من الشمال الي الجنوب و من الشرق الي الغرب ، إنه فقد للجميع
    أعزيكم جميعاً و أعزي رفاقة في الجيش الشعبي لتحرير السودان واصدقائة ، وأعزي كل حركات التحرر السودانية و الناشطين و المخلصين لقضاياه الوطن ، فالشكر اجزله وخالص العزاء لوالده المناضل والنقابي المعروف جعفر ابراهيم السنهوري الذي لم يكل من نضالة من اجل الوطن اطال الله عمرة ، ولوالدة الحجة عائشة العظيمة التي دفعت كل ابنائها الخمسه الي النضال اول شهدائها الشهيد اسامه غرزت فيهم حب الوطن اطال الله عمرها ويصبرها علي فقدهم . واختة الرفيقة المناضلة اماني جعفر ابراهيم السنهوري ، وخالص العزاء للحاضرين و الغائبين من معارفه واصدقائه و رفاقه المخلصين الذين أفدوا أراحهم الطاهرة من اجل الوطن انهم كثر ومنهم ملهم الأمة ومفكر الشعب الدكتور جون قرنق ديمبيور والقائد المعلم الاستاذ يوسف كوة مكي والقائد العظيم محمد الحبوب والأب الروحي للثوره الاستاذ سايمون كالو والقائد حمد النيل وقائد علي البندر الذي قتل بيد القدر وختاماً قائدنا العظيم ياسر جعفر ابراهيم السنهوري .
    نؤكد لكم نحن علي عهدة وعهد رفاقة السابقون وعلي دربهم سائرون لإرساء دولة العدالة و القانون . دولة السودان جديد الذي يسع الجميع ، ومتمسكون بوحدة المقاومة و المعارضة وماضون دون كلل أو ملل ولا يهدأ لنا البال إلا باسقاط النظام الظالم الجاسم علي صدور شعبنا الابيئ الصابر من عذاب جبابرة الطغاة .
    كان موت الرفيق القائد العظيم ياسر جعفر ابراهيم السنهوري صدمة كبيرة لكل الوطنيين كان فارساً هماماً يقف امام الوغي بكل عز وكبرياء انه سوداني اصيل . الذي يتعامل مع كل أبناء الوطن بالطيبة السودانية أنة رجل بالمعني السوداني يشهد لة رفاقه في كل جلساتهم ونسمع سيرتة العطرة .
    تخرج الرفيق القائد ياسر جعفر من كلية ( بونقا ) العسكرية مدرسة الدراسات الحربية الثورية عام ١٩٨٨ م دفعة الدرع الخامس . ولرفيق ياسر جعفر قصص طريفة أهمها كان قائداً لجيش وهو علي متن دبابة الجيش الشعبي لتحرير السودان وهو فوق دبابته دخل الجيش الشعبي معسكر ( نمولي ) فساءلة جيش نظام الخرطوم معتقدين وصول دعم من الخرطوم لهم وقالوا لة بلهجة سودانية ( إنشاءالله جبت لينا الماهية )
    وكان المباغتة من طرفة وأمر بضرب الجيش وهرب الجيش الي يوغندا واحتل نمولي في اقل من نصف ساعة وخاض الرفيق ياسر جعفر معارك شرسة مع نظام الخرطوم الظالم كان بارعاً في القيادة لرفيق مواقف بطولية وأضاءات كثيرة لا حصر لها وفِي ختام حديثي أسدي شكري لكم جميعاً وباسم اسرتة العريضة ورفاقة بالحركة الشعبية و اصدقائة في كل مكان ومكتب الحركة الشعبية بالمملكة المتحدة و ايرلندا و كل جماهير الحركة في جميع أنحاء العالم و الناشطين ورؤساء الأحزاب السياسية والذين بادروا لهذا اللقاء لتأبين فقيد الوطن وشكر موصول لكل من تكبد المشاق وشارك معنا
    و السلام عليكم والعزة لكم ولفقيد الوطن

    ناصر جانو
    رئيس مكتب الحركة الشعبية بالمملكة المتحدة و ايرلندا
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de