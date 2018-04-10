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كشف عن وجود 124 مشروعاً إماراتياً في السودان مبارك الفاضل : ارتفاع حجم الاستثمارات الإماراتية إلى 5

10-04-2018, 06:11 PM

صحيفة الصيحة السودانية
<aصحيفة الصيحة السودانية
تاريخ التسجيل: 06-02-2015
مجموع المشاركات: 1791

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كشف عن وجود 124 مشروعاً إماراتياً في السودان مبارك الفاضل : ارتفاع حجم الاستثمارات الإماراتية إلى 5

    06:11 PM April, 10 2018

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    صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
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    الخرطوم: الصيحة

    أعلن نائب رئيس الوزراء، وزير الاستثمار مبارك الفاضل المهدي، ارتفاع الاستثمارات الإماراتية في بلاده إلى أكثر من 5 مليارات دولارات، كاشفاً عن وجود 124 مشروعاً إماراتياً قائماً في السودان، شملت قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات.

    والتقى الفاضل ـ الذي يشارك في فعاليات مؤتمر الاستثمار السنوي الذي تنظمه وزارة الاقتصاد الإماراتية بدبي ـ بوزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، ووكيل وزارة الاقتصاد الإماراتي.

    وقال الفاضل في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر أمس إن المشاريع الإماراتية تركزت بشكل كبير على القطاع الخدمي التي بلغت 57 مشروعاً، في مجالات النقل والري والحفريات والإنشاءات والمقاولات والطرق والجسور، وأضاف: "تليها، المشروعات الزراعية التي بلغت 34 مشروعاً بينها إنتاج الدواجن، بينما بلغت استثمارات الإمارات الصناعية 33 مشروعاً".

    وأوضح الفاضل أن جملة رأس المال الإماراتي المستثمر في السودان بلغ 5.897.899 مليار دولار، مؤكداً أن الاستثمارات الإماراتية أسهمت بشكل كبير في نمو الاقتصاد السوداني، وتوفير فرص عمل للمواطنين، وكشف أن عدد العاملين السودانيين في المشاريع الاستثمارية الإماراتية بلغ 15.491 عاملاً سودانياً.
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