كسلا تقر بانتشار وتفشي الحميات



08:14 PM August, 29 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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أقرت السلطات الصحية في كسلا بانتشار حميات فيروسية. وقال المدير الطبي لمستشفى كسلا د.عبد الجبار في تصريحات صحفية إن المستشفى امتنع عن استقبال حالات الإصابة خوفاً من انتشار العدوى، وكشف مواطنون عن اكتظاظ المراكز الصحية في الأحياء المختلفة بالمرضى.

يستقبل مركز صحي حي البرنو نحو( 150 )حالة يومياً وأوضحوا إن أعراض المرض تتمثل في الحمى الشديدة مصحوبةً بألام حادة في المفاصل مع صعوبة الحركة ، وأفادوا بانتشار المرض في أحياء غرب القاش ، الحلنقه ، وبريي ، الختمية ، الميرغنية ، والمربعات من جانبهم قال أطباء إن الحمى المنتشرة في كسلا تسمى حمى( الشيكونغونيا ) وتنتقل بواسطة الباعوض من جنس الزاعجة المصرية الناقلة، ولا يوجد دواء شاف من المرض، ويركز العلاج على تخفيف حدة الأعراض . وقالوا ان المرض يشكل خطورة على الأطفال والمسنين ومرضى السكري والقلب .