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كذاب الشلة يتراجع ويعترف بأنه اتهم الخطيب زوراً

23-04-2018, 06:50 PM

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية
<aأخبار الحركة الجماهيرية السودانية
تاريخ التسجيل: 25-09-2017
مجموع المشاركات: 417

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كذاب الشلة يتراجع ويعترف بأنه اتهم الخطيب زوراً

    06:50 PM April, 23 2018

    سودانيز اون لاين
    أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني
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    تراجع والي الخرطوم السابق عبد الرحمن الخضر من اتهام سكرتير الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب بالحصول على منزل بإعفاءات كبيرة، وأقر بأنه خلط بين الخطيب وشخص آخر.
    وقدّم الخضر اعتذاره لسكرتير الحزب الشيوعي، وقال في توضيح نشره في المنصات الإعلامية، إن هناك خلطاً حدث بين اسم الخطيب وشخص آخر، وأضاف قائلا: "آمل ان يكون هذا تصحيحا لما ورد واستدراكا مستحقا للمهندس الخطيب وكل من اساءه هذا التناول".
    وكان الخضر الذي شهدت فترته في ولاية الخرطوم أكبر عمليات الفساد بخصوص تخفيضات الاراضي، قد زعم ان سكرتير الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب حصل على تخفيضات وإعفاءات كبيرة نال بموجبها منزلا استثماريا في وسط الخرطوم، وهو ما نفاه الخطيب قطعياً وهدد بمقاضاة الخضر والصحفي بكري المدني الذي اثار الموضوع.
    وفي ما يلي التوضيح الذي نشره والي الخرطوم السابق عبد الرحمن الخضر
    فيما يخص ما أثير عن تخفيض ناله القيادى الخطيب فى قطعة ارض استثمارية فإنه قد تبين لى بعد المراجعة ان الاخ م م خير قد وقع فى بعض الخلط بين القيادى الخطيب وشخص آخر ويبدو ان خلطا فى الاسماء قد حدث لديه وكذلك لدى ..ولقد عبرت عن عدم رضائى وقتها عن النشر لصفة الخصوصية الشخصية فى مثل هذه الاشياء...وطلبت من كل الذين تداخلوا حول الموضوع عدم الخوض فيه ثم عكفت على تقصى الامر نسبة لتطاول المدة ..
    هذا ولقد تبين لى بعد المراجعة ان هنالك خلطا قد حدث فى الامر مما تسبب فى ادراج اسم السيد الخطيب كواحد من الذين استفادوا من تخفيض سابق لقطعة ارض استثمارية...
    وانى اذ اورد هذا التصحيح اتقدم بالاعتذار الشديد المستحق للسيد الخطيب من جراء ما ناله بهذا النشر ..وذلك رغما عن انى لم اصرح لاحد مطلقا حول الامر وانما بعض التعليق فى واحد من الوسائط ذكرت فيه ان اجراء التخفيض لمعاملات الاراضى الاستثمارية اجراء كان معمولا به ولا ينتقص من مكانة من نالوه.
    آمل ان يكون هذا تصحيحا لما ورد واستدراكا مستحقا للمهندس الخطيب وكل من اساءه هذا التناول.
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