كتاب الطوطم-صعود وسقوط دولة الاسلامويين في السودان / قصة ثورة في أمازون

أعلنت دار نشر الروضة للدراسات الإنسانية في القاهرة اليوم الأحد ١٣/١١/٢٠٢٢م انها أودعت كتاب الطوطم / صعود وسقوط دولة الاسلامويين في السودان / قصة ثورة. موقع أمازون الدولي الشهير . والكتاب من تأليف الأستاذ فتحي الضو ، والكلمة المفتاحية في الموقع هي اسم الكتاب او مؤلفه Amazon.com الجدير بالذكر ان مؤلفات الكاتب الأخيرة جميعها مطروحة على ذات الموقع وهي الخندق/ دولة الفساد والاستبداد في السودان/ بيت العنكبوت أسرار الجهاز السري للحركة الاسلاموية في السودان/ الطاعون أسرار دولة الأمن والمخابرات في السودان. ومن المتوقع ان يثير الكتاب جدلًا طويلًا كدأب الكاتب في مؤلفاته المشار اليها.
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