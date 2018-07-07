كاركاتير اليوم الموافق 06 يوليو 2018 للفنان ود ابو بعنوان مشافي الإنقاذ ....!!!

جنجويد البورد ود خور فطيس حرامي النت شكلو من غرب افريقيا ظاهر وافد من بوركينا فاسو حرامي نت درجة اولى بغلبو الكلام والكتابة لا بالعامية ولا بالفصحى عارفين خور فطيس حي بتاع عبابير وبيوت مشبوهة كله التاني حرامي ال700دولار وحالف فيها الله وبعد شنو بعد اعتراف منه يا للغباء الثالث بتاع عبابير و(جحني ) الرابع مجنون مسكين
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