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قيلوب :سجلنا قائمتنا الي اللجنة القضائية الخاصة بالانتخابات

27-12-2017, 11:14 PM

حسين سعد
<aحسين سعد
تاريخ التسجيل: 09-12-2013
مجموع المشاركات: 562

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قيلوب :سجلنا قائمتنا الي اللجنة القضائية الخاصة بالانتخابات

    11:14 PM December, 27 2017

    سودانيز اون لاين
    حسين سعد-الخرطوم-السودان
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    الخرطوم..حسين سعد
    أكد مرشح منصب النقيب من قبل تحالف المحاميين الديمقراطيين السودانيين مولانا علي قيلوب تسجيل قائمة التحالف المنافسة في الانتخابات التي مقرر لها يومي 29 و30 من الشهر الحالي الي مكتب اللجنة القضائية العليا المشرفه علي انتخابات المحاميين امس وكان تحالف المحاميين السودانيين الديمقراطيين قد تعهد بالمواصلة في الدفاع عن الانتهاكات التي تطال حقوق الانسان وحرية التعبير وتوفير الدعم القانوني للسياسيين والناشطيين الذين يواجهون بلاغات كيدية ومحاكمات جائرة وكشف التحالف عن برنامجه الانتخابي الذي يشمل قضايا مهنية وتنقية السجل بجانب قضايا التامين الصحي والاجتماعي وسمي التحالف خلال مؤتمر صحفي له السبت الماضي عقده بدار حزب الامة القومي بامدرمان سمي المحامي علي قيلوب مرشحا له لمنصب النقيب لانتخابات المحاميين المقرر لها يومي ٢٩ و٣٠ ديسمبر الحالي وقدم التحالف خلال مؤتمره الصحفي مرشحه لمنصب النقيب قوليب الذي تسبقه سيرة نضالية وحقوقية طويلة فضلا عن مشاركته في تاسيس عدد من منظمات المجتمع المدني والجمعيات وباهي علي بالمحاميين والمحاميات بالتحالف وقال انه فخور بهم مؤكدا جاهزيتهم لتحمل المسوؤلية والتصدي للخروقات والتجاوزات التي ترتكبها اجهزة النظام واضاف نضالات المحاميين محل تقدير ونامل في استمرار المسيرة وتوفير العون القانوني.
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