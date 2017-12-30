قيلوب :برنامجنا طموح ونخوض معركة شرسة وغير متكافئة لكننا مسحيين بجماهير شعبنا وثقة المحاميين والمحا



08:01 AM December, 30 2017 سودانيز اون لاين

حسين سعد-الخرطوم-السودان

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قا ل ان أبوعيسي وامين مكي وجلال السيد مناضلون كبار







الخرطوم:حسين سعد:سلمي عبد الرحيم



​وجه المحامي علي قيلوب مرشح تحالف المحاميين الديمقراطيين السودانييين لمنصب النقيب في انتخابات المحاميين المقرر لها غدا السبت مناشدة واسعة للمحامييات والمحاميين بالانخراط في التصويت واختيار نقابتهم لتنفيذ برنامجهم،وتعهد قيلوب بقيادة سفينة التحالف بالتعاون مع الزملاء والزميلات وردد(معركتنا مستمرة ونحن ماضون في طريقنا حتي النصر) ووصف قيلوب ( ابوعيسي وامين وجلال) بالمناضلين الكبار ،وجدد قيلوب إلتزام التحالف القاطع بالدفاع عن الانتهاكات التي تطال الحريات وحقوق الانسان لكل الناس بلا تمييز عي اساس اللون او الجنس او الدين وقال قليوب في حواره ان برنامج تحالف المحاميين طموح وتابع( نحن راضون كل الرضا عن برنامجنا الانتخابي) وأكد قيلوب غياب الحريات وتمدد الانتهاكات وقطع باستحالة ترك الشعب السوداني وحيدا امام الطغاة والتسلط وقال مكاتبنا مفتحوحة امام كل اناس للدفاع عن الغلابة والمهمشيين وزاد(نحن فخوريين بشجاعة المحاميين والمحاميات وتصديهم للقمع وأوضح ان برنامج التحالف الانتخابي يشمل اربعة محاور رئيسية خاصة بالمهنة والمطالبة باسترداد النقابة والابتعاد بها من تدخل ووصاية السلطة والمواصلة في تقديم العون القانوني والالتزام التام بالدفاع عن الانتهاكات التي تطال الحريات والتصدي لها واعلاء قيم المواطنة وتنفيذ قرار الجمعية العمومية للنقابة في العام 2009م الخاص بانشاء نقابات فرعية للمحاميين بالولايات اوضح قيلوب ان برنامجهم يطالب بقومية الخدمة المدنية والقوات النظامية ونشر ثقافة حقوق الانسان والغاء كافة القوانيين المقيدة للحريات وعلي راسها قانون الامن الوطني والنظام لعام والاجراءات الجنائية والعمل الطوعي والصحافة والقوات المسلحة لسنة 2013م وقوات الاحتياطي وقانون الحصانات والامتيازات للدستوريين وحول محور العلاقات الخارجية قال قيلوب ان برنامجهم يطالب ببناء علاقات متميزة مع التنظيمات النقابية والحقوقية بالمحيط الاقليمي والعالمي وصولا لترسيخ مبادي وقيم حقوق الانسان والعدالة الطبيعية وحول كشوفات الناخبين قال انهم سبق وان تقدموا بطعن للجنة المختصة لمعرفة اماكن واعداد المراكز لكن هذا الطلب رفض واشار الي ان اعداد المحامين حوالي 30 الف وان الذين يحق لهم التصويت حوالي 18الف .