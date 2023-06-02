قيادي بالمجلس المركزي: التباين داخل المؤسسة العسكرية ينذر بخطر

أكد القيادي بقوى اعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي نورالدين بابكر، أكد أن التباين داخل المؤسسة العسكرية ينذر بخطر.
وميضي بابكرفي حديثه لـ«الجريدة« ً لافتا إلى أن خطر التباين داخل المؤسسة العسكرية لا يقع على العملية السياسية الجارية فحسب، بل يمتد ليطال استقرار السودان ككل.
مؤكدا بأن التباينات بين المدنيين وإن وجدت فهي مطلوبة إذا ما أُحسنتً إدارتها، وأن التباينات بني الجيوش والقيادات العسكرية تعد مهددا حقيقيا لاستقرار السودان.
ويقول بابكر »الشاهد أن الخلافات بين المدنيين هي خلافات حول التقديرات السياسية لا الأمنية والعسكرية، ما يعني أن المؤسسة العسكرية ما زالت عالقة في السياسية«.
وقطع بابكر بأن تعلق المؤسسة العسكرية بالسياسة يجعلهم أكثر إصراراً على استكمال العملية السياسية التي تضمن النأي بابمؤسسة العسكرية عن السياسية وإجراء الإصالحات اللازمة لعودتها للشعب وللقيام بدورها الطبيعي المتمثل في حراسة الدستور وحماية أراضي الوطن، وتوفير الأمن، حد قوله
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق February, 05 2023
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