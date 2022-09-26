قيادي بالحركة - تحالفات الهادي إدريس الفردية دون الرجوع إلى الرفاق اكبر اخفاق

11:29 PM September, 26 2022 سودانيز اون لاين

زهير ابو الزهراء-السودان

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الخرطوم: نهلة مسلم

قال المستشار السابق لرئيس حركة جيش تحرير السودان الاصلاح القائد محي الدين شرف على فقدان عضو مجلس السيادة الانتقالي ورئيس الجبهة الثورية وجيش تحرير السودان د. الهادي إدريس فقدان إدريس للشرعية الدستورية للحركة والتي لا تخول له الاستمرار في رئاسة الحركة، وذلك لانتهاء فترة رئاسته للحركة منذ اكثر من عام، مقرا بأن ما تنفيده من إتفاق سلام جوبا لا يزيد عن ال 10٪، واسترسل بالقول ان القيادات الحالية لا تهتم بتحقيق القضايا الأساسية، متهما عضو مجلس السيادة ورئيس المجلس والجبهة الثورية الدكتور الهادي إدريس بالممطالة والتشبث برئاسة المجلس رغم انتهاء أجل ولايته منذ 28/8/2021م، مطيحا بعدد من قيادات الصف الأول للمجلس في تصرف انفرادي تم خارج إطار دستور المجلس وبناءه التنظيمي.

من جانبه القائد بالحركة الصادق خميس ابراهيم ان القضايا التنظيمية تعد أس القضايا لامتلاكهم الدستور واللوائح التي لا تملكها الكثير من حركات الكفاح المسلح، مضيفاً بأنهم بأنهم فوجئوا بتماطل رئيس الحركة ورفضه ترك موقع الرئاسة رغماً عن انتهاء أمد رئاسته للحركة وتلقانيا منصب رئيس الجبهة الثورية منذ أغسطس 2021م، رافضا دعوات الإصلاح والجلوس مع أصحاب المبادرات لحل القضايا المهمة، مصرا علي استمراره في الرئاسة رغم تطلعات الرفاق، موضحا أن إجراءات 25 أكتوبر، قاطعاً بأن الرجل كان يقوم بالتحالفات دون الرجوع للرفاق، وأن إدريس قام بإدارة إنقلاب 25 أكتوبر في غياب رؤية وسياسة ودستور الحركة الرجل وفق سياسة الرجل الواحد، مؤكدا أنهم ماضون في تنفيذ اتفاقية سلام جوبا وتنظيم الحركة والجلوس مع الثوار والحادبين على قيام حكومة مدنية ، وقال ان إجراءات 25 أكتوبر عبارة عن فض الشراكة ما بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، مطالبا بمخرج آمن يفضي لانتخابات. واستنكر رفض الهادي إدريس إقامة المؤتمر العام للمجلس وإهمال ملف السلام الذي أتاح فرص المنتسبين لقياداته، مكتفيا بمعقدين في السيادة والولاية، عكس بقية الرفاق، مع تغييب القياديين الأساسيين في التفاوض الا من يريد تحقيق مكاسب شخصية، منوها لانفراد إدريس باتخاذ القرار والصمت عن تحريك ملفات العدالة الانتقالية، النازحين واللاجئين، الأرض والحواكير ومعالجتها حتى عن طريق الأعراف السودانية محملاً المسؤولية للهادي إدريس باعتباره كان رئيساً للجبهة الثورية ،واصفاً ذلك بأكبر الإخفاقات التي حدثت، مستهحنا انشغاله بالوظيفة الدستورية التي لم يقدم فيها خدمة للشعل والقواعد التي تمثلهم، وقال ان الهادي إدريس فشل في إدارة التحالفات سياسية لمن













































