قيادي بالتغيير: نتخوف من المواجهة العسكرية حال استمرار الإنقلاب

اعتبر القيادي بالحرية والتغيير كمال بولاد خروج الشعب في ذكرى إنقلاب 25 أكتوبر يعد بمثابة الاستفتاء ضد الإنقلاب العسكري وضد تمسكه بالسلطة، وأبدى مخاوفه من سيناريو الاحتكاك والمواجهة العسكرية حال استمرار هذا الوضع، خاصة في ظل التعقيدات الحالية التي تشهدها البلاد، بجانب وجود ما وصفه بالتربص الاقليمي والدولي وطموحات من أسماهم باعداء الوطن التي تمددت حتى الوصول للكيان الصهيوني، وأشار بولاد في تصريح لـ(الجريدة) إلى ان ما وصفه بالمد الثوري الجماهيري لن يتوقف في مواجهة الإنقلاب، من مصلحة المكون العسكري تسليم السلطة للمدنيين من أجل مصلحة البلاد.
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