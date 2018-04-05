قوى نداء السودان ترد على جهاز الامن: اعلان باريس الدستورى اكد على سلمية التحالف ومدنية خياراته



07:42 PM April, 05 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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في اول رد فعل رسمي لتحالف قوى نداء السودان على البلاغات التي فتحها جهاز الامن على رئيسها الامام الصادق المهدي واخرين اكد التحالف في بيان ان جهاز الأمن و نيابة أمن الدولة قد قرأت وثيقة الإعلان الدستورى باعين متربصة وليست كما هى فى الحقيقة. واكد البيان الصادر بإسم الامين العام لقوى نداء السودان مني اركو مناوي امس ان ما تم مؤخراً فى باريس هو التوقيع على الاعلان الدستورى المؤكد لسلمية تحالف نداء السودان و سلمية ومدنية خياراته، واكد أن قوى نداء السودان ملتزمة بالأهداف والمواثيق والعمل على تحقيقها بالوسائل السلمية والمدنية. وقال مناوي في تصريح لراديو دبنقا ان النظام وقع في وقت سابق مع قادة قوى نداء السودان على خارطة الطريق فى إطار مساعى الاتحاد الافريقى لتحقيق السلام والانتقال الديمقراطي في السودان. واضاف مناوي ان ذلك يؤكد اعتراف النظام بتحالف قوى نداء السودان، وموافقته على التحاور مع الموقعين على خارطة الطريق ككتلة واحدة وفق المسار المحدد بالخارطة