قوى نداء السودان بأمريكا الشمالية تنعي المناضل د. أمين مكي مدني

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رحل عن دنيانا صباح اليوم ٣١ أغسطس ٢٠١٨ بالخرطوم المناضل الوطني الشجاع د. أمين مكي مدني مخلفاً حزناً عميقاً وحسرة عمت كل شرفاء الشعب السوداني الذين يعرفون قدر الرجل.



دكتور أمين من قادة العمل الوطني ورائد من رواد الدفاع عن حقوق الانسان، ليس على مستوى السودان وحسب، وإنما على الصعيدين الإقليمي والدولي. الراحل الكبير أحد قادة العمل النقابي ومن بناة التجمع النقابي الذي قاد انتفاضة الشعب السوداني ضد نظام جعفر نميري الديكتاتوري في أبريل ١٩٨٥، كما كان من رواد بل ومن مؤسسي ورئيس مبادرة منظمات المجتمع المدني والتي بفضله أضحت من الكتل المكونة لتحالف نداء السودان.



العزاء لكل أفراد الشعب السوداني ولأسرة الراحل دكتور أمين مكي مدني ولاصدقائه وعارفي فضله، ونؤكد أن راية الخلاص من نظام الإنقاذ التي ظل الراحل مخلصاً لها حتى آخر لحظات حياته ستظل مرفوعة الى أن يزول هذا النظام الغاشم.



نداء السودان-أمريكا الشمالية

الجمعة ٣١ أغسطس ٢٠١٨